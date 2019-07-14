Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, “S-400 teslimatı tarihimizin en önemli anlaşmasıdır” dedi.

Rusya’dan alınan S-400’lerle “savaşa hazırlanılmadığını” söyleyen Erdoğan, “Barışı ve milli güvenliğimizi garanti altına alıyoruz. S-400’lerle savaşa hazırlanmıyoruz” diye konuştu.

‘TRUMP’IN AYNI DÜŞÜNCEDE OLDUĞUNA İNANMIYORUM’

Erdoğan’ın açıklamaları şöyle:

“S-400 bir hava savunma sistemidir. O ayrı bir konu. Ama F-35’e geldiğimiz zaman o bir taarruz silahıdır. Fakat biz tabii buradaki 9 ortak ülkeden bir tanesiyiz. Hatta hatta biz burada, ortak olmanın ötesinde üretimine katılan ülkeyiz. Fakat bütün bunlara rağmen, bu yapılan hem dostluğa, hem böyle ortaklığa da yakışmıyor. S-400 farklı bir şey F-35 farklı bir şey. Ve biz burada ödeme planında da, ödemelerini en sağlıklı şekilde yapan bir ülkeyiz. 1 milyar 400 milyon dolar şu ana kadar biz F-35 ile ilgili ödeme yaptık. Bir diğer taraftan da parçaların üretimine yönelik, bunları da yapıyoruz.

Şu anda ben tabii Başkan Sayın Trump’ın altındakilerle aynı düşüncede olduğuna inanmıyorum ve bunu da en son Osaka’da beraber yaptığımız toplantıda tüm dünya basınının önünde kendi arkadaşlarına falan çok açık, net söyledi. Sayın Trump’ın duruşu bu bu olduğuna göre, bunun dışında da herhangi bir şeyi biz şu ana kadar, ilgili birimlerimizle tespit etmiş değiliz. Ve temenni ederim ki F-35 konusunda farklı bir istikamette gelişme olmaz. Şimdi ikide bir bazı yaptırımlardan bahsediliyor. Ben bu konuda da, yani Sayın Trump’tan aldığım izlenimlerden de hareketle söylüyorum. Böyle bir durumun, mesela CAATSA, bunu iki de bir söylüyorlar. Tamam da şimdi CAATSA ile ilgili, bu konuda imzayı Sayın Trump 2017’de attı.”

‘HEDEFİMİZ TEK HANELİ RAKAMA DÜŞÜRMEK’

Ekonominin durumuyla ilgili de konuşan Erdoğan “Şu anda bizim enflasyonumuz 15,7’ye düşmüş vaziyette. Bu yıl sonuna kadar hedefimiz tek haneli rakama enflasyonumuzu düşürmek. Tek haneli rakama enflasyonumuzu yıl sonuna kadar düşürdüğümüz anda, faiz oranlarında yıl sonuna kadar belli bir hedefimiz var” ifadelerini kullandı.