Erdoğan savunma oynayamaz

AKP, kurulduğu günden bu yana gündemi, doğrultuyu belirleyen; kendi dışındaki tüm siyasal oluşumları defansa zorlayan bir parti oldu. Haziran İsyanı dışında bu ezberin dışına çıkmadan oyunu sürdürmeyi başardı. Erdoğan, rakip sahada oynanan oyunun en önemli figürü oldu ve bunu iyi de götürdü. 31 Mart ve ardından yaşanan İstanbul seçimlerinde içeride ekonomik kriz, dışarıda S-400’lerle birleşince hava döndü. Artık sahada Erdoğan ve AKP’nin alışmadığı bir sitemle oyun oynanmaya başladı.

AKP GERİYE Mİ ÇEKİLDİ?

Türkiye açısından hem içeride hem de yanı başında önemli gelişmeler yaşanıyor. Tarihinin en büyük işsizlik rakamlarına, borç batağına sürüklenen aileler eşlik ediyor. Kısa süre içerisinde önlem alınmazsa büyük toplumsal trajedilerle karşı karşıya kalabiliriz. Halk ekonomik sıkıntı yüzünden patlamak üzere. Suriye savaşı ve ardından gelen S-400 gelişmeleri Türkiye-ABD arasında en büyük krizi yaşatabilir. Tüm bunlar yaşanırken Erdoğan, bakanlar ve AKP kurmayları son derece düşük düzeyde olağan bir süreç yaşanıyormuş havasında açıklamalarda bulunuyorlar. Ekonomik kriz için bu bile yapılmıyor. Bu durumu “kendinden emin bir siyaset” olarak yorumlayanlar var. Ama Ankara’da bunların sayısı bir elin parmağını geçmez. AKP’liler dahil yaygın görüş “ne yapılacağının bilinmemesi” olarak yorumlanıyor. Erdoğan ve AKP belki de ilk kez ne yapacağını bilmeden kendilerini akışa bırakmış durumdalar.

TEK FARK BABACAN MESELESİ

Erdoğan’ın akışına bırakmadığı tek konu Ali Babacan ve Abdullah Gül’ün birlikte kuracağı parti meselesi oldu. Erdoğan bu meseleyi her platformda dile getiriyor, hatta bu mesele ile yurtiçi gezileri organize edeceği konuşuluyor. Erdoğan yangından ilk kurtarılacakların başına kendi örgütünü koymuş durumda. 7 Haziran seçimlerinden bu yana ancak MHP ile birlikte iktidar olmayı başaran Erdoğan, durumun daha da kötüye gittiğinin farkında ve önlem almaya çalışıyor.

Ama görünen o ki her atağa kalktığında artık hata yapma olasılığı çok daha fazla ve bir önceki durumun da gerisine düşüyor. Mehmet Şimşek ve Ali Babacan etkisinde olduğunu düşündüğü Merkez Bankası hamlesi bile ters tepmiş durumda.

MUHALEFET HATA YAPMAZSA

Erdoğan maçı artık rakip sahaya yıkamıyor. Oyun tüm sahaya yayılmış durumda. Muhalefet ciddi bir hata yapmaz ve oyunu tekrar Erdoğan’ın alıştığı sistemle oynamazsa AKP’nin işi çok zor. Erdoğan hiç kuşku yok ki 18 yıldır alıştığı sistemle oyunu oynamak isteyecektir. Ama ne kadro yapısı, ne saha ve hava koşulları ona uygun artık. Yeni bir oyun kurmak için de geç kalmışa benziyor.

BU HAFTA

Bugün grup toplantıları ile Meclis çalışmaya başlayacak. Meclis’in yasama yılının son haftası olması bekleniyor. Ekonomi paketi geçtikten sonra kapanacak. Yargı reformu gibi pek çok madde ekim sonrasına kaldı. AKP içende yaşanan belirsizlik Meclis çalışmalarına bile yansıdı. Hangi düzenlemeyi yapacaklarına bile karar veremiyorlar. Torsa yasaya vergi ve sigorta affı dahil bir iki düzenleme girmesi sürpriz olmayacak.

15 TEMMUZ’UN ARDINDAN

Darbe girişiminin üçüncü yılını geride bıraktık. Bu yıl da Erdoğan ve AKP’nin hamaset dolu programı ile günü tamamladık. İki İslamcı yapının hesaplaşması ve ardından yaşananlar tamiri zor hasarlar bıraktı. Yıllardır sürdürdükleri ortaklığın bitmesi ile başlayan hesaplaşmada gerçek kaybeden ülke ve bu ülkede yaşayan milyonlar oldu. Erdoğan ve AKP için can suyu olan darbe girişimi ülke için karanlık bir döneminden başlangıcı oldu. Tüm toplumsal kesimler susturulmaya çalışıldı. Ama bu coğrafyanın tarihsel birikimi buna izin vermedi. Bir hesaplaşma yaşanacaksa da bu birikimin mücadelesiyle gerçekleşecek.