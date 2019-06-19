Erdoğan seçime el koydu

Politika Servisi

AKP Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, kamuoyu araştırmalarının partisini geride gösterdiği 23 Haziran seçimi için sürece el koydu. Erdoğan önceki gün eski ‘dava arkadaşlarıyla’ buluştu, ardından AKP İstanbul İl Başkanlığı’na gitti, dün de ‘toplu açılış adı altında miting gerçekleştirdi.

Erdoğan önceki akşam ‘94 ruhuyla cihannüma ve kadim dostlar buluşması’na katıldı. Eski ‘dava arkadaşlarıyla’ bir araya gelen Erdoğan, 1994’te belediye başkanlığı seçimlerini kazanmalarının kendileri için dönüm noktası olduğunu söyledi.

DURUM KÖTÜ İTİRAFI

Buradaki konuşmasında partisi açısından durumun kötü olduğunun itirafı niteliğinde ifadeler kullanan AKP’li Cumhurbaşkanı, seçim sonuçlanmadan Ekrem İmamoğlu’nu İBB Başkanlığı makamına oturtmayacakları tehdidi savurdu: “Benim milletimden, başta Ordu Valimiz olmak üzere özür dilemedikçe böyle bir adaylığa bırakın layık olmak, böyle bir makama gelemez.”

İL BAŞKANLIĞI ZİYARETİ

Erdoğan, bu buluşmanın ardından ise gece saatlerinde AKP İstanbul İl Başkanlığı’nı ziyaret etti. Erdoğan’ın ziyaretinin neden olduğuna dair resmi bir açıklama yapılmadı.

MİTİNG ADIMI

İstanbul seçimlerinin iptal edilmesi ardından Erdoğan’ın 39 ilçede miting yapacağı bildirilirken, olası seçim çalışması daha sonra yurttaşlarla yüz yüze buluşmalara çevrilmişti. Bunun ardından da tamamen iptal edilen Erdoğan’ın seçim çalışması ihtimali için son olarak Erdoğan ‘yüz yüze bir araya geleceğiz’ yönünde açıklama yapmıştı. AKP’li Cumhurbaşkanı dün ise Sultangazi ilçesinde ‘toplu açılış’ adı altında miting düzenledi. Erdoğan burada 6 ay önce açtığı hastanenin açılışını da yaptı.

Erdoğan’ın İmamoğlu’nu hedef alan açıklamalarından bazıları şöyle:

• Şu anda bizim karşımızda olanların hepsi Gezi Parkı’nda yer almıştı. Bizi çökertmek için her yola başvuruyorlar. Seçimleri 1453’ün rövanşı haline getirmek için yanıp tutuşanlara şöyle sağlamından bir Osmanlı tokadı atmaya hazır mısınız?

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• Biz İstanbul’umuzu bu yalancılara teslim edemeyiz. Çok koşacağız, çok çalışacağız ve pazar akşamı inşallah zaferle müşerref olacağız.

• ‘Ordu Valisi’ne ‘basitlik’ dedim’ diyor. Dedin dedin, seçimden sonra da hesabını vereceksin.

• O tweetlerde de nerede olduğu belli. Nerede; FETÖ ile beraber.

• Suriyelilere para veriliyor yalanı CHP’nin yalanıdır. Suriyelilere maaş bağlamamız gibi bir şey asla yok. Biz kamplardaki Suriyelilere sağlık desteği veriyoruz. Biz ülkemizin fakir fukarasına, vatandaşımıza maaş veriyoruz.

Akşam saatlerinde de İstanbul’da Trabzonlularla buluşma programında açıklamalarda bulunan Erdoğan, şöyle dedi: “Yarın (bugün) medyada çok daha önemli bir şey göreceksiniz. Bu televizyon programıyla alakalı olarak. Program öncesi moderatörle nasıl ve nerede buluştular bunu göreceksiniz. Hiçbir şey dürüst ve samimi değil.”