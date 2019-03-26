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26.03.2019
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Erdoğan: Seçimlerden sonra Ayasofya’yı cami ismiyle müsemma hale getiririz

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AKP Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Sinan Erdem Spor Salonu’nda düzenlenen etkinlikte açıklamalarda bulundu.

Erdoğan, “Seçimlerden sonra Ayasofya’yı tekrar aslına rücu ettiririz. Bu ne demektir? Yani Ayasofya’yı müze olmaktan çıkarıp Ayasofya’yı cami ismiyle müsemma hale getiririz” dedi.

ABD’nin Golan Tepeleri üzerinde İsrail egemenliğini tanıyamaya ilişkin kararını da değerlendiren Erdoğan, “Trump, kimin arazisini İsrail’e veriyorsun, BM kararına göre orası Suriye toprağı. BM kararlarına göre Suriye’ye ait bir yeri nasıl İsrail’e peşkeş çekiyorsun” diye konuştu.

Erdoğan şöyle devam etti:

“AB bunu kabul etmiyor, İslam İşbirliği Teşkilatı olarak bizler etmiyoruz, Rusya kabul etmiyor, Çin kabul etmiyor, BM Güvenlik Konseyi’nden böyle bir şey çıkarman mümkün değil. Ali kıran başkesen… Var mı böyle bir şey? Biz hangi dünyada yaşıyoruz?”

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