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22.07.2019
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Erdoğan, Tarım ve Orman Bakanlığı’nda 3 müdürü görevden aldı

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Tarım ve Orman Bakanlığına ilişkin görevden alma kararları Resmi Gazete’de yayımlandı. Erdoğan’ın imzasıyla 3 müdür görevden alındı.

Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Tayyip Erdoğan imzasıyla yayımlanan kararlara göre, bakanlığın 7. Bölge Müdürü Etem Boz, Şırnak Tarım ve Orman Müdürü Bekir Kılıç ile Tekirdağ Tarım ve Orman Müdürü Zekeriya Sarıkoca, 3 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi’nin 2’nci maddesi gereğince görevinden alındı. 

Orman Genel Müdürlüğü Genel Müdür Yardımcıları Yusuf Şahin, Mehmet Zeki Temur ve Zekeriya Mete de görevden alınan diğer isimler oldu. 

Kaynak:AA

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