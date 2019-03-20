Erdoğan: Televizyonlara ‘barajları yayınlayın’ diye talimat verdim

Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Tayyip Erdoğan, Ankara’da Ankapark’ın açılış töreninde konuştu.

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Açıklamalarında CHP Lideri Kemal Kılıçdaroğlu’nun “Hatay’da baraj yok” açıklamasına tepki gösteren Erdoğan, televizyonlara Hatay’daki bütün barajların yayınlanması yönünde talimat verdiğini ifade etti.

Erdoğan’ın açıklamalarının ilgili bölümü şöyle:

“Siyaset özünde rekabettir, bir hizmet yarışıdır. Ama yalan değil. Yalandan daha büyük bir felaket olmaz. İşte ben Hatay’da 6 tane baraj yaptığımızı söylüyorum, ana muhalefetin başındaki zat Antalya’da diyor ki “Hatay’da baraj yok ki” diyor. Eline diline dursun ya. Bana diyorsun ki bunun bir danışmanı yok mu? Bunu sana tavsiye ediyorum, senin bir defa kılavuzun kim ona bak. Bunun kılavuzu karga. Ve bütün her şeyiyle, televizyonlara da talimatı verdim. Dedim bizim oradaki Hassa’daki Reyhanlı’daki bütün barajlarımızı yayınlayın, görsün. Akşam yalan, sabah yalan. Biz bunun bu yalanları sebebiyle aldığımız tazminatlardan artık bıkar hale geldik. “