23 Haziran’da yapılacak İBB Başkanlık seçimleri için kampanya yürüten AKP’li Recep Tayyip Erdoğan, Bahçelievler’de konuşma yapması için düzenlenen bir etkinliğe katıldı.

Ekrem İmamoğlu ve muhalefeti eleştirmeye çalışan Erdoğan, “Terör örgütleri zihniyetinin destek verdiği Cumhur İttifakı” ifadelerini kullandı.

Erdoğan, “İki adaydan birine karar verilecek. Bir tarafta Cumhur İttifakı. Yani

terör örgütleri zihniyetinin destek verdiği Cumhur İttifakı” dedi. Erdoğan’ın sözleri sosyal medya kullanıcıları için eğlence konusu oldu.