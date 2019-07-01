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01.07.2019
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Erdoğan: Trump S-400 ve F-35 konusunda bize destek veriyor

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AKP Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Japonya’da ABD Başkanı Donald Trump ile de görüştüğü G-20 Zirvesi ardından gazetecilere yaptığı açıklamalarda “Trump S-400 ve F-35 konusunda bize destek veriyor, yaptırım diye bir şey duymadık” dedi.

“Öyle zannediyorum ki sıkıntı olmadan bu süreci aşacağız” diyen Erdoğan “S-400’ler konusunda özellikle birilerinin, farklı kesimlerin sağda solda artık konuşmaması lazım. Çünkü bu açıklamadan sonra Sayın Trump konumunu belirlemiştir” diye devam etti.

Zirveyi takip eden gazetecilerin bildirdiğine göre, Erdoğan Rusya’dan alınan S-400 füze savunma sisteminin teslimatıyla ilgili olarak da “Şurada belki bir hafta, 10 gün içerisinde ilk serisi inmiş olacak” diye konuştu.

Erdoğan ve Trump, G-20 Zirvesi’nin düzenlendiği Osaka’da Cumartesi sabahı, heyetler eşliğinde yaklaşık 35 dakika süren bir görüşme gerçekleştirdi.

Erdoğan görüşme sonra yaptığı açıklamada “Yaptırım konusunda Sayın Trump yaptığı açıklamada açıklıkla böyle bir şeyin olmayacağını da kendisinden özellikle dinlemiş olduk. İki stratejik ortak arasında böyle bir şeyin (yaptırım) söz konusu olamayacağını düşünüyorum” demişti.

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