Erdoğan, tüm İstanbul adaylarını toplayıp TRT 1 canlı yayınına çıktı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İstanbul Belediye Başkan Adayı Binali Yıldırım ve İstanbul’da 39 ilçenin belediye başkan adayları ile birlikte canlı yayına çıktı. TRT Kurdi’de de aynı anda yayınlanacak program için kanalın yayın akışını değiştirdiği belirtiliyor. Kanalın normal yayın akışında Payitaht Abdülhamit dizisi görünüyor.

Öte yandan, yayının ilk bir buçuk saatinde sadece Erdoğan konuştu. Yayının ikinci bölümünde, belediye başkan adaylarına sorular soruldu, adaylar soruları kısaca yanıtladıktan sonra Erdoğan’ın açıklamalarını detaylandırması göze çarptı.

Yayın açılışını yapan sunucu Pelin Çift’in Erdoğan’a ilk olarak, “Bugün 8 miting gerçekleştirdiniz. Bu enerjiniz herhalde millete olan sevginizden kaynaklanıyor değil mi?” diye soru sorması da dikkat çekti.

Erdoğan şunları söyledi:

Karşımızda bir zillet ittifakı, bir illet ittifakı var. Bunun karşısında da Cumhur İttifakı olarak bizim güçlü bir çıkış yapmamız lazım. Bu yerel seçimleri de kesinlikle Cumhur İttifakı’nın lehine çevirerek özellikle de 1 Nisan’dan itibaren Türkiye’de yeni bir güne çıkmamız lazım. Çünkü çıkıyor bir tanesi diyor ki, ‘bu bir intikamdır.’

Bunun herhalde bir yerlerden zoru var. Bütün bunlar karşısında biz tabii vakur bir şekilde yolumuza devam ederken bunların intikam gibi ifadeler kullanması, öbür taraftan yalanlarla dolu bir kampanya sürdürmeleri, bunlar bize yakışmazdı.

Biz bu yollara tevessül etmeden işi kararlı, ciddi ve yoğun çalışmayla sürdürdük ve projelerimizi anlattık. Proje bazlı bir çalışmayı bütün belediye başkanı arkadaşlarım, büyükşehirler olsun, tüm ilçe belediye başkanlarımız olsun yapacaklarını anlattılar. Yapacaklarını anlatmak suretiyle de bunu milletimize sundular.

Ben de bu bakımdan Pazar akşamının inşallah Cumhur İttifakı olarak, partimiz olarak çok hayırlı neticeyle sonuçlanacağına inanıyorum.

“Meydanların diline bakarsak katılım çok yüksek olacak”