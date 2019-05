Erdoğan: Ülkemizi bilim insanları için cazibe merkezi haline getireceğiz

Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Tayyip Erdoğan, 2019 Prof. Dr. Fuat Sezgin Yılı Toplantısı’nda konuştu. Erdoğan, Türkiye’yi tüm bilim insanları için “bir cazibe merkezi” haline getireceklerini iddia etti. Erdoğan, daha sonra ATO Congresium’da düzenlenen 12. Çalışma Meclisi Toplantısı’na katıldı. Burada konuşan Erdoğan, “50 tane daha fazla eleman al dediğimizde rahatsız olanlar var” dedi.

HDP’li Filiz Kerestecioğlu’nun aktardığı, Barış İçin Akademisyenler’in paylaştığı verilere göre, 406 imzacı akademisyen, KHK ile kamu görevinden ihraç edildi, 89’u işten çıkarılmıdı, 72’si istifa ettirildi, 27’si zorla emekli edildi, 505’i hakkında ise disiplin soruşturması açıldı. 70 akademisyen bu süreçte gözaltına alındı, 4’ü tutuklandıktan sonra çıkarıldıkları mahkeme tarafından serbest bırakıldı (haklarında açılan TMK 7/2 davası ertelemelerle ve TCK 301 için izin beklentisiyle sürdürülmektedir), 688’i hakkında dava açıldı.

“Hocamızın şahsi kütüphanesi bir hazine değerindedir. İnşallah bunları da vakıf ve müze bünyesinde en güzel şekilde koruyacak, değerlendirecek ve gelecek nesillere aktaracağız. Bu yıl vesilesiyle ülkemizin yanı sıra geniş bir coğrafyada yaklaşık 800 etkinlik gerçekleştirilecek. Halen devam eden bu etkinlikler yıl sonuna kadar kesintisiz sürecektir.

Fuat Sezgin hocamızın Bitlis’te başlayıp İstanbul’da süren ardından Almanya’ya uzanan ve İstanbul’da nihayete eren 94 yıllık hayatının her safhası paha biçilmez derslerle doludur. Dünya çapında böyle bir bilim adamının 1960 darbesinin ardından İstanbul Üniversitesi’nden uzaklaştırılması tarihimizin en büyük ayıplarından biridir.

Açık konuşmak gerekirse hocamızın ülkemizde barındırılmamasının sebebi yürüttüğü çalışmaların başındaki ‘İslam’ ifadesidir. Şayet Fuat Hoca, İslam değil de mesela Roma veya Bizans tarihi çalışmış olsaydı emin olun hayatının sonuna kadar İstanbul Üniversitesi’nde kalmaya devam ederdi. Sıkıntı burada, dert burada.

İlim insanına sahip çıkmadığınız zaman işte ona Alman sahip çıkar ve Alman sahip çıktığı zaman da bu eserler Almanca dünyada yerini bulur. Halbuki İslam alimlerinin çalışmaları incelenmeden dünya bilim tarihinin incelenebilmesi de yazılabilmesi de mümkün değil.

İlme sevdalıysanız ilmin, ilim adamlarının önünü açacaksınız, biz bunu yaptık. Bilim insanlarımıza birikimlerini ülkemizde değerlendirecekleri zemini hazırlamaya başladığımızı gösteriyoruz. Önümüzdeki dönemde ülkemizi tüm bilim insanları için çok daha önemli bir cazibe merkezi haline getireceğiz.

Gülhane Parkı’na muhakkak uğrayın. Müzeyi muhakkak gezin. Fuat hocamız nelerin başını çekmiş, kütüphanesini muhakkak görün. İnanıyorum ki onlar sizin ufkunuzu daha da artıracaktır. Sizin geleceğe bakışınızı o noktada teşvik edecektir”

Erdoğan, daha sonra ATO Congresium’da düzenlenen 12. Çalışma Meclisi Toplantısı’na katıldı. Burada konuşan Erdoğan, “50 tane daha fazla eleman al dediğimizde rahatsız olanlar var” dedi.

“Adaletsizlik her alanda olduğu gibi çalışma hayatında da en büyük sorundur. Biz dünya beşten büyük derken güvenlik kaygısının yanı sıra adaletsizliğe de dikkat çekiyoruz. Bir yanda tüketimin akılalmaz boyutlara ulaştığı Amerika ve Avrupa. Diğer yanda çocukların açlıktan öldüğü Asya ve Afrika. Dünya böyle bir çarpıklığı uzun süre taşıyamaz. İstihdam burada ilk başlanması gereken noktadır.

İnsan gücünün yerini makine ve yazılımın aldığı bir dönemde istihdam konusunu yeniden tasarlamak gerekiyor. Birilerine gel bakalım sen devasa fabrikatörsün yanına 50 işçi daha alıver. 5 bin 10 bin çalıştırmak nedir onun yanında 50 tane daha fazla eleman al dediğimizde rahatsız olanlar var.

Milli teknoloji hamlesiyle ülkemizde savunma sanayiinden yazılıma kadar her alanda çağ atlatıyoruz. Küresel ekonomilerde en sert fırtınalar estiği dönemde dimdik ayakta kaldık. Türkiye son 17 yılda istihdamda yaklaşık 9 milyonluk bir artış sağladı. İşverenlerimizi desteklemeyi sürdüreceğiz. Çalışanlarımızın yanında yer almaya devam edeceğiz.

Küresel ekonomide en sert fırtınaların estiği dönemlerde dahi biz, dimdik ayakta durmayı başardık. Bugün de maruz kaldığımız tüm ekonomik saldırılara rağmen hedeflerimize doğru yürümeye devam ediyoruz.

Her kim ülkesinin aleyhine sonuçlar doğuracak işlere kalkışırsa 82 milyona zarar vermiştir. Her kim ülkeye katkıda bulunursa 82 milyonun her birine fayda sağlamıştır. Aramızdaki farklılıkları asla husumete dönüştürmemeliyiz. Rekabet daha iyiye ulaşmak için yapılırsa iyidir.”