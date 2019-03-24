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24.03.2019
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Erdoğan: Vatandaşın nabzını anketlerden çok meydanlarda tutuyorum

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Fotoğraf: AA

Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Tayyip Erdoğan, TGRT Haber’de yerel seçimlere ve anketlere ilişkin açıklamalarda bulundu.

Anket çalışması yaptırıp takip ettiklerini belirten Erdoğan, “Ama vatandaşın nabzını anketlerden çok meydanlarda tutuyorum.” dedi.

Millet İttifakı’nın Ankara adayı Mansur Yavaş’a ilişkin de konuşan Erdoğan, “Belediye başkanlığını Ankara gibi büyükşehirde yapacak kapasitede değil. Bu zatın zaten seçim öncesi veya sonrası ne olacağı belli değil. Ankara şu anda belirsizlik içinde olan bir durumda. Üstelik bir de bu adam Yavaş, vergi noktasında da vergi kaçakçısı, bir de bu var. Şu anda Maliye Bakanlığı kayıtlarında bu durumda geçiyor ” iddiasında bulundu.

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Erdoğan’ın açıklamalarından öne çıkan başlıklar şöyle:

  • HDP’nin niye İstanbul’da, Ankara’da, İzmir’de adayı yok? Manidardır. Demek ki CHP, bütün umudunu oraya bağlamış.
  • Gelecekte Yüksek Seçim Kurulu’nun bu işi çok daha farklı ele alması lazım. GBT sisteminin ben doğru çalıştığına inanmıyorum. GBT sisteminin çok daha doğru çalışması lazım. Bu tür adamların bir defa adaylıklarının daha baştan silinip atılması lazım.
  • Seçimden sonra Ayasofya’nın girişi ücretsiz olabilir, adını da Ayasofya Camii yaparız, müze statüsünden çıkarılabilir
KaynakAA
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