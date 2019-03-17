AKP Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, ilk ortak mitinglerini İzmir’de düzenledi. Mitingte Yeni Zelanda’daki cami katliamının görüntüleri izletildi.

İlk konuşmayı yapan Bahçeli “İzmir’i hiç kimse çantada keklik görmesin, hiç kimse İzmir’i arka bahçesi zannetmesin” diyerek “Şımaranlara yolunu şaşıranlara 12 Eylül’ün mirasçılarına İzmir sırtını dönmeli” ifadelerini kullandı.

Bahçeli’nin konuşmasının ardından kürsüye çıkan Erdoğan, “Biz insanımızın dinine mi karıştık, yediğine içtiğine mi karıştık? Hanım kardeşlerime bakıyorum, herkes istediği gibi giyiniyor” dedi.

Erdoğan’ın konuşmasından satır başları şöyle:

“Ortak mitingimizin ilkini buraya çok önem verdiğimiz için İzmir’de yapıyoruz. Biz Cumhur İttifakı’nı masa başında değil 15 Temmuz gecesi darbecilere karşı mücadele ederken meydanlarda sokaklarda kurduk. İnşallah bizim bu birlikteliğimiz pazara kadar değil mezara kadar sürer. Türk siyasetinin son zamanlardaki en dirayetli siyasetçisi olarak gördüğüm Sayın Bahçeli ile önümüze kurulan tuzakları birer birer bozarak yolumuza devam ediyoruz. Unutmayın kale içeriden fethedilir. Siz kararı verirseniz evvel Allah bu iş biter Bu vesileyle MHP’ye gönül vermiş tüm kardeşlerimize bu güne kadar göstermiş oldukları asil duruş için şahsım ve partim adına teşekkürlerimi sunuyorum. Birileri çıkmış ortaya terör örgütünün desteğiyle bu şehirde kendine yol açmaya çalışıyor. İzmir için dişe dokunur tek bir hizmeti olmayanlar bu şehri belli değerler ve korkular üzerinden istismar ettiler. Şimdi gösterdikleri aday da böyle bir aday. Onlardan buraya inanın hiçbir fayda gelmez. Bu güne kadar hiçbir eserleri var mı? Şu İzmir’in körfezine bakın ya kokudan geçilmiyor. Peki bu İzmir’e layık mı?”

“İnşallah burayı da çok çok başarılı bir belediyeci olan Denizli’de iki dönem belediye başkanlığı yapan Nihat Zeybekçi kardeşimle Ege’nin bir delikanlısı olan Nihat Zeybekçi kardeşimle İzmir’i şanına yaraşır bir hale getirmeye kararlıyız. Ak Parti 17 yıldır iktidarda bunların dile getirdiği hangi korkular doğru çıktı? Biz insanımızın yediğine içtiğine mi karıştık. E bunlar ne diyor bunlar gelirse şöyle olacak böyle olacak. Hanım kardeşlerime bakıyorum herkes istediği gibi giyiniyor. Yıllardır Atatürk’ü istismar ettiler. “

“Bu aday CHP’nin adayı değildir ha. Bu kişiye genel merkezinden İzmir teşkilatına kadar tüm CHP karşıydı. Öyle bir kalitesi de yok zaten. CHP’nin Buca adayını son dakika değiştirmesinin sebebi de Kılıçdaorğlu’nun İzmir’e sadece rant uğruna yaklaşıyor olması. Bunlar ceketimizi assak bizim olarak bakıyorlar. Amaçları bölücü terör örgütüne İzmir’i telsim etmektir.”

“Kendileri ne kadar saklamaya çalışırlarsa saklasınlar bölücü terör örgütünün eş başkanı bunu söyledi. ‘Ekrem İmamoğlu da, Mansur Yavaş da HDP’nin oylarıyla seçildiğini bilecek’ diyerek adeta meydan okudu. Bu adam Kürt bile değil ama bu benim Kürt kardeşlerimi istismar eden bir sahtekardır. Ne diyor Kürdistan’da diyor.Ben buradan sesleniyorum benim ülkemde Kürdistan diye bir yer var mı? İzmir’de yaşayan benim Kürt kardeşlerim, bakın seçerek söylüyorum Kürt kardeşlerim diyorum çünkü bizde ayrım yok, ama bunlar ülkemizi bölmeye çalışıyorlar ne diyor, ‘Kürdistan’da oylar HDP’ye, Batı’da oylar ne diyorlar Ak Parti’ye ve MHP’ye kaybettireceğiz.’ Bunlara en güzel cevabı 31 Mart’ta vermeye var mıyız? Ben sizlere inanıyorum. Ardından bak ne diyor ‘İmamoğlu da bilecek ki 3 milyon Kürdün, Ankara’da Mansur Yavaş bilecek Kürtlerin oyları olmadan seçimi alamaz’ kendileri de partileri de proje. Bu beka mücadelesini beraber kazanacağız. Şurada 14 gün durmak yok.”

“İzmir’de hangi oyun oynanıyor? CHP’nin listelerinde bölücü terör örgütü kontenjanından çok isim var. Seçime girmiyorlar çünkü CHP’nin listesinden girdiler. Bu parti niye 31 Mart’ta listelerde görünmüyor? Çünkü bu seçimlerde kendi adına değil, CHP adına yarışıyorlar. Aynı zamanda İyi Parti’nin birkaç büyükşehir belediye dışında adayları var mı? Çünkü onlar da CHP için çalışıyor. Bu maskeli baloya ne gerek var? Kimin kimin desteklediği belli olmayan ittifaktan ülkeye hayır gelir mi?”

Bahçeli’nin konuşmasından satır başları şu şekilde:

“Bu hesabın bir tarafında Türk İslam medeniyeti, diğer tarafta zalimler ve maalesef içimize kadar sızmış yerli işbirlikçileri vardır. Biz bekamız için ecdadımızdan gücümüzü aldık. Biz bağımsız yaşamak için şehitlerimizden duamızı aldık. Elbette milli mücadelemizin duruşuyla Cumhur İttifakımıza ruh verdik. Türk ve İslam düşmanlarının yeni komplolarına karşı göğsümüzü siper ettik.”

“Cumhur ittifakı tam bağımsızlık hamuru, ferasetin numunesidir. Cumhur İttifakı cumhur ile cumhuriyeti en üst düzeyde kucaklaştıran iradenin simgesidir. İzmir’i hiç kimse çantada keklik görmesin, hiç kimse İzmir’i arka bahçesi zannetmesin. Şımaranlara yolunu şaşıranlara 12 Eylül’ün mirasçılarına İzmir sırtını dönmeli.

“Bu kanlı olayda pek çok kardeşimiz de yaralanmıştır. Bir kez daha hayatlarını kaybedenlere Allah’tan rahmet diliyorum. Bu şerefsiz teröristin katliam silahının üzerinde Türk yiyici ifadesi gözlerden kaçmamıştır. Ayrıca 2. Viyana kuşatmasına atıf yapılmıştır. Haçlı Seferleri sırasında kullanılan ‘Tanrı bunu istedi’ sözü bir kez daha gündeme getirilmiştir. Karşımızda bir manyaktan bir teröristten daha fazlası vardır. Bu haçlı kalıntısı Türk milletine tehdit dolu mesajlar yazmıştır. Avrupa’ya gidersek bizi öldüreceklermiş. Bu alçak tüm cami ve minareleri yıkacaklarını, İstanbul’u bir Hristiyan kenti olacağını şerefsizce söylemiştir. Ey Haçlılar biz buradayız gelin de görelim. Ey Haçlılar bekliyoruz sizi, gelin de sizi kanınızda boğalım. “

“Şimdi oturdu mu 31 Mart yerel seçimlerinin niçin beka seçimleri olduğu? Tek çözüm cumhurbaşkanlığı yeni hükümet sistemidir. Bir olursak Çanakkale’de olduğu gibi bu milleti geçemezler. Cumhur ittifakı ile kucaklaşırsak Cumhuriyeti asla yıkamazlar. Ülkemizin geleceğinin milletimizin bekasının çok yüksek tehditlerle karşı karşıya kaldığı bir dönemi hep birlikte yaşıyoruz.”

“Gelecek nesilleri samimiyetle uyarıyoruz, tarihi bilmeden bu günü anlamaya ve gelecek üzerinde isabetle düşünmenin bir anlamı yoktur. Çanakkaleyi yorumlamak için bu güne bakmak gerekir. Çanakkale Zaferi Türk milletini yurt edindiği Anadolu’dan atmak için yola çıkmış zalimlerin defnedilmesinin adıdır. Çanakkale küresel güçlerin milletimizi en güçsüz olduklarını zannettikleri dönemde başlattıkları savaşı iman gücümüzle püskürtmemizdir.”

“İstiklal Marşı’mızın susmasını, ezanımızın kesilmesini asla sineye çekmeyiz. Çünkü biz Cumhur İttifakı’yız.”