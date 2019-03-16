16.03.2019
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Erdoğan: Yeni Zelanda saldırganı İstanbul’a gelmiş, bağlantılarını ortaya çıkaracağız

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AKP Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan 31 Mart yerel seçimleri öncesi Tekirdağ’da konuştu. Erdoğan, “İstanbul’a 3 gün bir gelmiş, 40 gün bir gelmiş. Şimdi çalışmalar yapılıyor. Bunun bağlantısı nerelerle var, çıkaracağız” ifadelerini kullandı.

“Yeni Zelanda’da saldırgan katliamda kullandığı silahlarını Türk ve Müslüman düşmanlarıyla süslemiş” diyen Erdoğan, “İstanbul’a geleceğiz tüm camileri yıkacağız diye zırvalamış. Nasıl oluyor da dünyanın öteki ucundaki katil harekete geçiriliyor?” dedi.

“İstanbul’a geleceğiz, tüm camileri, minareleri yıkacağız diye zırvalamış” diyen Erdoğan: “Be namussuz, Yeni Zelanda nire, Türkiye nire?” diye konuştu.

Erdoğan’ın konuşmasından satırbaşları:

“Sizlerin buradaki varlığı, birliği, dirliği, temsil ettiğiniz değerler, Yeni Zelanda’da cami basıp Müslümanları katleden teröristin bile zoruna gitmiş. Bu katliamda kullandığı silahını da İkinci Viyana Kuşatması’nın tarihinden, haçlı seferlerinin zalim isimlerine kadar bilinen tüm Türk ve Müslüman düşmanlarıyla süslemiş.”

“İstanbul’a geleceğiz, tüm camileri, minareleri yıkacağız diye zırvalamış. Be namussuz, Yeni Zelanda nire, Türkiye nire?”

“Nasıl oluyor da dünyanın öteki ucundaki bir katil, Müslümanlarla ve Türklerle ilgili bunca fesatla kafası dolu olarak harekete geçirilebiliyor?”

“İstanbul’a 3 gün bir gelmiş, 40 gün bir gelmiş. Şimdi çalışmalar yapılıyor. Bunun bağlantısı nerelerle var, çıkaracağız. Ama tabi Yeni Zelanda’dan bunların hesabının sorulmasını istiyoruz. Öyle kuru kuruya, şöyle bir müddet yatsın, ondan sonra çıksın. Olmaz böyle şey. 49 insan… Bu bir katliam, bunun hesabının sorulması lazım. Aksi takdirde bu gidiş iyi bir gidiş değil.”

MİTİNGDE KATLİAM GÖRÜNTÜLERİ YAYINLANDI

Erdoğan’ın Tekirdağ mitinginde, miting meydanına kurulan sinevizyon ekranından Yeni Zelanda’daki katliamın görüntüleri yayınlandı. Mitingi canlı veren haber kanalları da bu katliamın görüntülerini ekranlarına taşımış oldu.

CHP’DEN TEPKİ

AKP’nin Tekirdağ mitinginde yaşananlara tepki gösteren CHP İstanbul Milletvekili Gürsel Tekin “3,5 oy uğruna nefret söylemi yayılmasını kınıyorum. YSK’yı göreve davet ediyorum” dedi. Erdoğan’ın mitingindeki bu hareketin nefret söylemini yaymak, terörizmin yarattığı dehşeti insanlara bir kez daha hatırlatmak olduğunu belirten Tekin, “Haber kanallarının bunu canlı yayınlayacağını bile bile böyle bir harekete girişmek en hafif deyimiyle vurdumduymazlıktır. RTÜK’ü derhal nefret söylemi yayan bu tip mitinglere karşı önlem almaya çağırıyorum” dedi.

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