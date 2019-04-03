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03.04.2019
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Erdoğan, Yıldırım ve bakanların katılımıyla Dolmabahçe’de ‘İstanbul’ toplantısı

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Cumhurbaşkanı Erdoğan, AKP İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Yıldırım, bazı bakanlar ve parti yöneticileriyle seçim değerlendirme toplantısı yapıyor.

Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Tayyip Erdoğan, AKP İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Binali Yıldırım, bazı bakanlar ve parti yöneticileriyle seçim değerlendirme toplantısı yapıyor.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Üsküdar Kısıklı’da bulunan konutundan Dolmabahçe’deki Cumhurbaşkanlığı Çalışma Ofisine geldi.

Erdoğan’ın ardından, Binali Yıldırım, bazı bakanlar ve parti yöneticileri de buraya geldi.

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Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın, Yıldırım, bakanlar ve parti yöneticileriyle seçim sonuçlarını değerlendirdiği öğrenildi.

TOPLANTI SONA ERDİ

Dolmabahçe’deki Cumhurbaşkanlığı Çalışma Ofisi’ndeki toplantı basına kapalı gerçekleşti.

Toplantının ardından Erdoğan, Yıldırım, bakanlar ve parti yöneticileri ofisten ayrıldı

KaynakNTV/AA
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