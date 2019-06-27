Erdoğan’a iki şapka fazla geldi

Muhalefetin İstanbul seçiminin ardından başlattığı sistem tartışması Erdoğan’ın çalışma masasına kadar geldi. O kadar ki Ankara kulislerinde olağanüstü kongreyle Tayyip Erdoğan’ın parti başkanlığından ayrılıp yerine Binali Yıldırım’ın geleceği konuşulmaya başlandı.

ERDOĞAN ‘HAYIR’ DEMEDİ İDDİASI

AKP”li milletvekillerinin seçim süresince sahadan en çok karşılaştıkları eleştirinin Erdoğan’ın kafasında iki şapka taşıması olduğu çok sık ifade edilmeye başlandı. Bu konun Erdoğan’a da iletildiği biliniyor. Yine gelen ilk bilgilere göre Erdoğan’ın da bu meseleye ‘olmaz’ demediği yönünde. Erdoğan’ın Salı günü yaptığı grup toplantısında başkanlık sistemini değerlendirirken “nerede aksaklık varsa düzelteceğiz” değerlendirmesi bu arayışın ifadesi olarak gösteriliyor.

PARTİ YENİDEN ORGANİZE EDİLECEK

Seçimin AKP için diğer kaçınılmaz sonucu da parti içerisinde yenilenme oldu. Bunun sadece isimlerle sınırlı kalmayacağı, teşkilat organlarına kadar yeniden düzenlemeyi içereceği konuşuluyor. Bu anlamda da Cumhurbaşkanının partinin başında olmasını sakıncalı görenlerin sayısı az değil. Konuştuğumuz bir parti yetkilisi bu durumu “Saray’ın dışında kendi gündemimiz olmalı” diye özetliyor.

MUHALEFETİ BOŞA DÜŞÜRME HAMLESİ

Salı günün muhalefet parti liderlerinin konuşmaları Cumhurbaşkanlığı hükümet Sisteminin aksak yönleri ve yeni anayasa dahil farklı yol arayışları oldu. Bu tartışmanın burada bitmeyeceği, büyüyerek devam edeceği çok açık. Yine kesin olan bir başka konu var ki o da tartışmanın ana merkezinde Cumhurbaşkanının tarafsızlığı olacak. CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu daha şimdiden referandum önermeye başladı bile.

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Tayyip Erdoğan’ın bu tartışmanın daha da büyümemesi ve iktidarın aleyhine kullanılmaması için parti başkanlığını bırakabileceği konuşuluyor. Böylece sistemle ilgili köklü bir tartışması yerine, sadece Cumhurbaşkanın yasal bir düzenleme ile tarafsız konuma çekilmiş olacak. Muhalefetin atakları da boşa düşecek.

ARAYIŞ SÜRÜYOR

Erdoğan, AKP içinde çok daha yüksek sesle konuşulan yani parti arayışları, muhalefetin morallenerek beşlettiği ataklara karşı mutlaka bir yanıt üretme zorunda olduğunun farkında. Ama çok açık ki şimdilik kararını vermiş değil. Erdoğan son sözü söylemeden biraz daha düşünmek istiyor olabilir. Ama şimdiden taraftar bulmaya başlayan bir fikir için karar anı daha da ötelenemez. Sonbaharda ilk kongre AKP’de yaşanabilir.

Arayışlar ve tartışmalar sürerken Erdoğan, G20 için Japonya’ya giderken yaptığı açıklamada Kılıçdaroğlu’nun referanduma dair sözlerine cevap verdi: “Sayın Kılıçdaroğlu’nun bu ifadesiyle hareket edecek değiliz. Yola koyulduk, aynı kararlılıkla yola devam ediyoruz.”