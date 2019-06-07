Erdoğan’dan 23 Haziran açıklaması: Sandığa gitmeyen seçmen çok önemli

İstanbul’da bulunan AKP’li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan bayram ziyaretleri esnasında açıklamalarda bulundu. Erdoğan, 23 Haziran seçimlerine ilişkin konuştu.

Gazetecilere konuşan Erdoğan, şunları söyledi:

“Demokratik görevi bütün vatandaşların yerine getirmesi büyük önem taşıyor. AKP’de görevlendirdiğimiz kişiler bayram süreci içerisinde bütün vatandaşlarımızın geri dönüşüyle uğraşıyorlar. Seçmenimiz görevini yerine getirecektir. 1 milyon 700 bin sandığa gitmeyen seçmeni minimize etmek, neredeyse sıfıra indirmek çok önemli.”