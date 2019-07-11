19.6 C
Istanbul
11.07.2019
Anasayfa GÜNCEL Erdoğan'dan AKP'li vekile: Züğürt Ağa kim?

Erdoğan’dan AKP’li vekile: Züğürt Ağa kim?

Erdoğan, "Köyü elinden alınmış Züğürt Ağa’ya döndük" diyen AKP'li vekile "Züğürt Ağa kim?" diye sordu.

birgun.net birgun.net

AKP’li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın, 23 Haziran İstanbul seçiminin ardından üçüncü kez toplantı yaptığı milletvekilleri, bakanlara ulaşamamaktan yakındı. AKP Kars Milletvekili Yunus Kılıç “Züğürt Ağa” örneğini verince, Cumhurbaşkanı Erdoğan “Züğürt Ağa kim?” diye sordu.

Habertürk‘ün haberine göre, Cumhurbaşkanı Erdoğan, yerel seçimlerde İstanbul ve Ankara başta olmak üzere bazı büyükşehir belediyelerinin kaybedilmesinden sonra milletvekilleriyle toplantı yaparak, şikayet ve önerileri dinliyor. Önceki gün yapılan toplantıda Denizli’den Sivas’a kadar harf sırasına göre illerin milletvekilleri davetliydi.

Edinilen bilgiye göre, Kars Milletvekili Yunus Kılıç, seçim bölgelerinin sorunlarıyla ilgili olarak bakanlara ulaşamadıklarını söyledi. Kılıç, “Köyü elinden alınmış Züğürt Ağa’ya döndük. Herkes milletvekilinden bir şey bekliyor. Ama elimizde yetki yok. Bakanlar telefonlarımıza çıkmıyor. Bakanlara ulaşamayınca hiç bir şey yaptıramıyoruz. Milletvekilinin bir ağırlığı kalmadı” dedi.

Erdoğan bu sözler üzerine, “Züğürt Ağa kim?” diye sordu.

Bunun üzerine Kılıç, Şener Şen’in başrolünü oynadığı Züğürt Ağa filminden örnekler verdi. Züğürt Ağa’nın köyünü kaybedince büyük şehirde başına gelenleri anlatan Kılıç, milletvekillerinin köyü elinden alınmış Züğürt Ağa’nın içine düştüğü duruma düştüğünü vurguladı.
Erdoğan, “İlk kabine toplantısında bakanlara bunu söyleyeceğim” yanıtını verdi.

BİRGÜN TV'Yİ YOUTUBE'DA TAKİP EDİN

11,256AbonelerABONE OL
- Reklam -

SON HABERLER

Erdoğan’dan AKP’li vekile: Züğürt Ağa kim?

birgun.net -
AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın, 23 Haziran İstanbul seçiminin ardından üçüncü kez...
Devamını Oku

Moskova’da elektrik santralinde yangın

birgun.net -
Rusya'nın başkenti Moskova'da bir elektrik santralinde büyük bir yangın çıktı. Henüz can...
Devamını Oku

Gazeteci Hüseyin Aykol gözaltına alındı

birgun.net -
Kanun Hükmünde Kararname (KHK) ile kapatılan Özgür Gündem gazetesinin eski Eş Genel...
Devamını Oku

Marmara Denizi alarm veriyor

birgun.net -
Marmara Denizi’nde kirliliğin alarm verdiği uyarısı yapan Altınbaş Üniversitesi Gastronomi Öğretim Görevlisi...
Devamını Oku

İsrail güçleri Gazze sınırında bir Hamas üyesini öldürdü

birgun.net -
Hamas'ın silahlı kanadı, Gazze'nin kuzeyinde bir Hamas üyesinin İsrail güçleri tarafından...
Devamını Oku

Ahmet Hakan, Erdoğan’ın uçağına binmesini böyle savundu: Hadi len oradan

birgun.net -
AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Bosna Hersek ziyaretinde uçağında poz veren gazeteciler...
Devamını Oku

İBB Meclisi canlı yayınlanıyor

birgun.net -
İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Meclisi, Ekrem İmamoğlu başkanlığında toplandı.
Devamını Oku

Süs havuzunda elektrik akımına kapılan çocuk hayatını kaybetti

birgun.net -
Çin’de bir kız çocuğu, girdiği süs havuzunda elektrik çarpması sonucu hayatını kaybetti. İncelemeler...
Devamını Oku

LGS tercihlerinde yarın son gün

birgun.net -
Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) tarafından 1 Haziran'da merkezi sınavı gerçekleştirilen ve sonuçları...
Devamını Oku

Çocuk istismarında akılalmaz veriler: Son 5 yılda 84 bin 462 çocuk doğum yaptı

birgun.net -
Çocuk istismarı sürüyor: Son 5 yılda 84 bin 462 çocuk doğum yaptı
Devamını Oku

Sonraki haber

© BirGün Gazetesi