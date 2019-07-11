Erdoğan’dan AKP’li vekile: Züğürt Ağa kim?

AKP’li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın, 23 Haziran İstanbul seçiminin ardından üçüncü kez toplantı yaptığı milletvekilleri, bakanlara ulaşamamaktan yakındı. AKP Kars Milletvekili Yunus Kılıç “Züğürt Ağa” örneğini verince, Cumhurbaşkanı Erdoğan “Züğürt Ağa kim?” diye sordu.

Habertürk‘ün haberine göre, Cumhurbaşkanı Erdoğan, yerel seçimlerde İstanbul ve Ankara başta olmak üzere bazı büyükşehir belediyelerinin kaybedilmesinden sonra milletvekilleriyle toplantı yaparak, şikayet ve önerileri dinliyor. Önceki gün yapılan toplantıda Denizli’den Sivas’a kadar harf sırasına göre illerin milletvekilleri davetliydi.

Edinilen bilgiye göre, Kars Milletvekili Yunus Kılıç, seçim bölgelerinin sorunlarıyla ilgili olarak bakanlara ulaşamadıklarını söyledi. Kılıç, “Köyü elinden alınmış Züğürt Ağa’ya döndük. Herkes milletvekilinden bir şey bekliyor. Ama elimizde yetki yok. Bakanlar telefonlarımıza çıkmıyor. Bakanlara ulaşamayınca hiç bir şey yaptıramıyoruz. Milletvekilinin bir ağırlığı kalmadı” dedi.

Erdoğan bu sözler üzerine, “Züğürt Ağa kim?” diye sordu.

Bunun üzerine Kılıç, Şener Şen’in başrolünü oynadığı Züğürt Ağa filminden örnekler verdi. Züğürt Ağa’nın köyünü kaybedince büyük şehirde başına gelenleri anlatan Kılıç, milletvekillerinin köyü elinden alınmış Züğürt Ağa’nın içine düştüğü duruma düştüğünü vurguladı.

Erdoğan, “İlk kabine toplantısında bakanlara bunu söyleyeceğim” yanıtını verdi.