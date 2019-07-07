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07.07.2019
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Erdoğan’dan Çetinkaya’nın görevden alınmasına ilişkin açıklama: Gerekeni yapmadı

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Merkez Bankası Başkanı Murat Çetinkaya'nın faiz oranlarında indirime gitmediğini belirterek, "Aynı kulvarda değildik" dedi.

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AKP’li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Marmara Bölgesi milletvekilleriyle yaptığı toplantıda, Merkez Bankası Başkanı Murat Çetinkaya’nın görevden alınmasıyla ilgili değerlendirmelerde bulundu.

Hürriyet’te yer alan habere göre, Erdoğan, “Kendisine ekonomi toplantılarında defalarca faizi indirmesi gerektiğini söyledik. ‘Faiz düşerse, enflasyon düşer’ dedik. Gerekeni yapmadı. Aynı kulvarda değildik” dedi. Erdoğan kabine ve parti teşkilatında değişiklik olacağı iddialarıyla ilgili de, “Muhalefet bunu köpürtüyor. Siz de aynı çizgiye gelirseniz olmaz. Kabine değişimi gerektiğinde ben yapacağım, kimsenin söylemesi ile değişim yapılmaz. Beklenti içine girmeyin, muhalefetle aynı değirmene su taşımayın” değerlendirmesini yaptı.

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