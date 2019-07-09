Erdoğan’dan Davutoğlu’na: Konuşmalar yapıyormuşsun, parti kuruyormuşsun…

AKP’ye yakınlığıyla bilinen Hürriyet yazarı Abdulkadir Selvi, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın eski Başbakan Ahmet Davutoğlu’yla bir telefon görüşmesi gerçekleştirdiğini ileri sürdü.

Selvi, “Erdoğan ’Parti kuruyormuşsun’ diye soruyor. Davutoğlu, ’Benim bir irade beyanım olmadı’ diyor” ifadesini kullandı.

Abdulkadir Selvi, Hürriyet’te “Babacan’ın istifası, Erdoğan ile Davutoğlu’nun görüşmesi” başlığıyla yayımlanan yazısının ilgili bölümünde şu ifadeler yer aldı:

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“Davutoğlu, 22 Nisan tarihinde 14 maddeden oluşan bir açıklama yapmıştı. Ayrıca ramazanda Diyarbakır’da bir iftar organizasyonuna katılıp konuşmuştu. Erdoğan bunları ima ederek ’Konuşmalar yapıyormuşsun’ diyor.

Davutoğlu, ’Bunlar sizin için sürpriz değil. Zaten görüşlerimi size sunmuştum’ diye karşılık veriyor.

Parti sorusu bu diyaloğun üzerine geliyor. Erdoğan ’Parti kuruyormuşsun’ diye soruyor.

Davutoğlu, ’Benim bir irade beyanım olmadı’ diyor. Görüşme, Davutoğlu’nun ’Ben sizi bayram için aramıştım. Bayramınız mübarek olsun’ sözüne Erdoğan’ın ’Bayramın mübarek olsun’ yanıtı ile bitiyor.

Her halinden sıcak bir görüşme olmadığı belli.”