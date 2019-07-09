26.8 C
Istanbul
09.07.2019
Anasayfa SİYASET Erdoğan'dan Davutoğlu'na: Konuşmalar yapıyormuşsun, parti kuruyormuşsun...

Erdoğan’dan Davutoğlu’na: Konuşmalar yapıyormuşsun, parti kuruyormuşsun…

Eski Başbakan Ahmet Davutoğlu'nun, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın "Parti kuruyormuşsun" sorusuna "Benim bir beyanım olmadı" diye cevap verdiği iddia edildi.

birgun.net birgun.net

AKP’ye yakınlığıyla bilinen Hürriyet yazarı Abdulkadir Selvi, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın eski Başbakan Ahmet Davutoğlu’yla bir telefon görüşmesi gerçekleştirdiğini ileri sürdü.

Selvi, “Erdoğan ’Parti kuruyormuşsun’ diye soruyor. Davutoğlu, ’Benim bir irade beyanım olmadı’ diyor” ifadesini kullandı.

Abdulkadir Selvi, Hürriyet’te “Babacan’ın istifası, Erdoğan ile Davutoğlu’nun görüşmesi” başlığıyla yayımlanan yazısının ilgili bölümünde şu ifadeler yer aldı:

İlginizi çekebilir:  ‘MB başkanı artık cumhurbaşkanıdır’

“Davutoğlu, 22 Nisan tarihinde 14 maddeden oluşan bir açıklama yapmıştı. Ayrıca ramazanda Diyarbakır’da bir iftar organizasyonuna katılıp konuşmuştu. Erdoğan bunları ima ederek ’Konuşmalar yapıyormuşsun’ diyor. 

Davutoğlu, ’Bunlar sizin için sürpriz değil. Zaten görüşlerimi size sunmuştum’ diye karşılık veriyor.

Parti sorusu bu diyaloğun üzerine geliyor. Erdoğan ’Parti kuruyormuşsun’ diye soruyor. 

Davutoğlu, ’Benim bir irade beyanım olmadı’ diyor. Görüşme, Davutoğlu’nun ’Ben sizi bayram için aramıştım. Bayramınız mübarek olsun’ sözüne Erdoğan’ın ’Bayramın mübarek olsun’ yanıtı ile bitiyor.

Her halinden sıcak bir görüşme olmadığı belli.”

BİRGÜN TV'Yİ YOUTUBE'DA TAKİP EDİN

11,222AbonelerABONE OL
- Reklam -

SON HABERLER

Pendik’te hamile kadına saldıran magandaların 20 yıla kadar hapsi isteniyor

birgun.net -
Pendik'te trafikte tartıştığı 7 aylık hamile kadın ve eşinin içinde olduğu araca...
Devamını Oku

Azerbaycan’dan bankamatik memuru tespit edildi

birgun.net -
Adana Büyükşehir Belediyesi; işçisinin maaşını ödemeye, toplu taşım araçlarını serviste tutmaya, ekmek...
Devamını Oku

BirGün Bilim yola çıkıyor

birgun.net -
“Bilim, bilgi kütlesinden daha fazlası; bir düşünme tarzıdır.” Carl Sagan
Devamını Oku

MHP’li vekiller Özgür Özel’in üzerine yürüdü

birgun.net -
TBMM’de MHP ve CHP’li milletvekilleri arasında gerginlik yaşandı.
Devamını Oku

TIR sürücüsü, aracını tartıştığı kişinin üzerine sürdü

birgun.net -
İzmir'in Aliağa ilçesinde TIR şoförü, yol verme yüzünden tartıştığı otomobil sürücüsünün üzerine...
Devamını Oku

Aliağa Belediyesi’nden atılan işçiler son hak edişlerini istiyor

BİRGÜN İZMİR -
Aliağa Demokrasi Meydanı’nda direnişlerine devam eden Aliağa Belediyesi işçilerinin işlerine geri dönebilmek için...
Devamını Oku

Esenyurt’ta plastik fabrikasında yangın

birgun.net -
Esenyurt’ta elbise askısı üreten plastik fabrikasında yangın çıktı. Yangın, itfaiye ekiplerinin...
Devamını Oku

“Büyük olasılık film setinde ölürüm”

birgun.net -
Sinema dünyasının önemli isimlerinden 83 yaşındaki Woody Allen, yeni filminin çekimlerine başladığı...
Devamını Oku

İspanya’da sel: 1 ölü

birgun.net -
İspanya’nın Navarra bölgesinde meydana gelen sel felaketi sonucu 1 kişinin yaşamını yitirdiği...
Devamını Oku

İmamoğlu: 23 Haziran’dan önce İBB’de kullanılan araçlar değiştirildi

birgun.net -
İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu katıldığı radyo yayınında 23 Haziran öncesinde İBB'de kullanılan...
Devamını Oku

Sonraki haber

© BirGün Gazetesi