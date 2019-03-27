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27.03.2019
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Erdoğan’dan ‘döviz’ çıkışı: Yine birtakım oyun oynuyorlar

birgun.net birgun.net
Fotoğraf: AA

Cumhurbaşkanı ve AKP Lideri Tayyip Erdoğan, seçim çalışmaları kapsamında düzenlenen Uşak mitinginde konuştu.

Erdoğan, konuşmasında şunlara değindi:

  • Son günlerde döviz kuru üzerinden yine birtakım oyun oynuyorlar. Türkiye enflasyonu dizginlemeye, yatırımları hızlandırmaya, istihdamı artırmaya başladıkça, ihracatını, döviz rezervlerini yükselttikçe, güven endeksleri yeniden güçlendikçe daha da azgınlaşıyorlar.
  • AK Parti’nin gölgesinde büyüyüp, fırsattan istifade karşısına geçenleri unutmayacağız. Bu trenden inen, bir daha bu trene binemez.
  • Kandil’de kaçacak delik arıyorlar. Mehmetlerimiz, F-16’larıyla tanklarıyla yürüdü, yürüyoruz. Onlar kaçacak, biz kovalayacağız.

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  • 16 Nisan Halk Oylaması’nın ardından partimizin başına yeniden döndüğümüzde, bu iradeyle pek çok adım attık. Görüyoruz ki bunları devam ettirmemiz gerekiyor. İnşallah seçimlerden sonra tüm bu konuları masaya yatıracak, kibriyle saygısızlığıyla yanlışıyla kabalığıyla milletimizi üzen kim varsa hepsini de biz üzeceğiz.

“ANKET ŞİRKETLERİ YANILGI İÇİNDE”

Erdoğan, mitingin ardından A Haber canlı yayınına katıldı. Burada açıklamalarda bulunan Erdoğan, anket şirketlerini hedef alarak, “yanılgı içinde olmakla” suçladı.

Erdoğan’ın açıklamaları şöyle:

  • Meydanların diline baktığımızda, bu seçimde çok ciddi bir yanılmayı anket şirketleri yaşayacak.
  • Anket şirketlerinin bu defa çok farklı bir yanılgı içinde olduklarını, gerçek anketin yapılacağı pazar günü akşamı göreceğiz.
  • Personelin maaşını dahi ödeyemeyecekler. Yürütemeyecekler. Merkezi yönetim ile uyum içerisinde olmayanlar yarın orada iflaslarını ilan edecek.
  • Arzum, halkımın kesinlikle korkmaması. Demokrasi mücadelesini korkusuzca vermemiz lazım. Bunun adı hak ve özgürlük olmaz, hak ve özgürlüğün olmadığı yerde de demokrasi olmaz. Tüm tedbirlerimizi aldık Doğu’da Güney Doğu’da, böyle bir durum varsa hemen bildirin.
  • Yerel yönetimlerde teröre ucundan, kenarından, köşesinden bulaşanı görevden alacağız. Bunu yine söylüyorum.
  • Yüksek Seçim Kurulu, bu GBT olaylarını dört dörtlük çıkarmıyor. Aslında bunun çıkması, bunların aday olamaması lazım. Millet terör çukurları kazan değil, gül bahçeleri açan belediyeciliği hak ediyor.
KaynakAA
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