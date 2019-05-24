AKP Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Emeklilikte Yaşa Takılanlar (EYT) için, “Bunların hepsi istismar peşinde, erken emeklilik diye bir şey olmaz” dedi.

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Milletvekili Tuncay Özkan’ın aktardığı görüntülerde Erdoğan’ın, bir yurttaşla Emeklilikte Yaşa Takılanlar (EYT) ile ilgili sohbeti görülüyor.

Erdoğan, yurttaşa hitaben EYT’liler için, “Bunları söyleyenlere de bakma tamam mı, bunların hepsi istismarın peşinde. Erken emeklilik diye bir şey olmaz. Avrupa’da şu anda emeklilik yaşı kaça çıktı biliyor musunuz; 65” ifadelerini kullandı.

Erdoğan’ın açıklamaları üzerine konuşan yurttaş ise, “Biliyoruz, sizi takip ediyoruz, bütün açıklamaları ama iş yok, ben iki tane üniversite mezunuyum, işim yok şu anda” dedi.

Erdoğan, yurttaşın “İşim yok” yakınmasına, “Herkes iş bulacak diye bir şey var mı?” ifadeleriyle yanıt verdi. Erdoğan’ın bu sözleri üzerine yurttaş, “Ama nasıl geçinecekler?” diye sordu.

Kendisine hitap eden yurttaşa, “Kocan şu anda ne iş yapıyor?” diye soran Erdoğan, “Şu anda işi var, çalışıyor ama çıktığında iş bulma lüksü yok” yanıtını alınca “Gördün mü” dedi.

Erdoğan'dan EYT'lilere bir kez daha şok cevap: "Erken emeklilik yok. Kocan ne iş yapıyor" pic.twitter.com/GMxxDko7yx — Tuncay ÖZKAN (@ATuncayOzkan) May 24, 2019