Erdoğan: Yaptırım söz konusu olmayacağını Trump’tan duymuş olduk

AKP’li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Japonya’daki G20 Liderler Zirvesi sonrası basın toplantısı düzenledi.
Japonya’daki G20 Liderler Zirvesi’ni bir basın toplantısıyla değerlendiren Erdoğan şu ifadeleri kullandı:
- G20 bildirisi geleceğe yön verecek bir bildiri oldu.
- Akdeniz’den sınırlardan adeta birer toplama kampını, hapishaneyi andıran mülteci kamplarından yansıyan fotoğrafları hepimiz gördük. Aylan bebeğin sahile vuran cansız bedenini, mültecilerle ilgili ön yargılar yerine vicdanı merkeze alan politikalar geliştirilmediği sürece minik yavrular deniz kıyılarında ölmeye devam edeceklerdir. Muhataplarımıza Türkiye’nin yardımını sürdürebilmesi için uluslararası toplumun sorumluluk ve yük paylaşımına gitmesini ifade ettik.
- Son dönemde hepimizi endişelendiren ticaret savaşlarını da ele aldık. Küresel ekonomideki özellikle karşısında bulunan uluslararası işbirliğini artırmamız, var olan tüm politika araçlarını kullanmamız noktasında mutabakata vardık.
- G-20 altyapı yatırım prensiplerini onayladık. Adil, sürdürülebilir modern vergi sisteminin tesisi amacıyla atılacak adımları değerlendirdik. Dijital ekonominin vergilendirilmesiyle ilgili ülkelerin düzenleme hakkına saygıyı esas alan uzlaşma temelli bir çözüm geliştirilmesi gerekiyor.
- Uluslararası ticaret zirvenin en önemli konularından biriydi. Gerginlikleri gidermek için, atılacak adımların Dünya Ticaret Örgütü’nün kuralları ile uyumlu olmalıdır. Biz başından beri iklim değişikliği konusunda hakkaniyetli bir çalışma yürütülmesinin altını çiziyoruz.
- Sürdürülebilir kalkınma hedefleri çerçevesinde G-20’nin daha fazla sorumluluk olması şarttır. Terör örgütlerinin ideoloji ve kimliklerine göre tasnif etmek yanlıştır. Paris’te, Brüksel’de, Somali’de farklı terör örgütleri masumları hedef alan kanlı eylemler düzenledi. İstanbul’daki, Beyrut’taki teröristin kimliğinin hiçbir anlamı yoktur. Tüm devletlerin teröre terör deme erdemini göstermesi gerekiyor. Etnik temizlik uygulayan, çocukları silah altına alan PKK, bazı müttefiklerimiz tarafından adeta el üstünde tutuluyor. FETÖ tarzı yapılar bazı batı ülkelerinde kollanıyor.”
- BM ile çalışarak Cemal Kaşıkçı cinayetinin üzerinin örtülmesine izin vermedik. Geçen haftaki BM raporu cinayetle ilgili birçok gerçeği açıkça ortaya koyuyor. BM Raportörü’nün raporun arkasında durarak gerekli adımları atmasını bekliyoruz.
- Mısır’ın demokratik yollarla seçilen ilk cumhurbaşkanı Muhammed Mursi’nin şehadeti de tüm yönleriyle araştırılmalı. Mısır’daki idam cezalarına ses çıkarılmıyor.
- S-400’lerle ilgili konuda bütün anlaşmamız, her şeyimiz bitmiştir. Olay teslimat sürecindedir. Teslimat sürecinde olan bir şeyi inkar etmemiz Türkiye gibi bir ülkeye yakışmaz. Bu iş bitti. Patriot’lar hususunda eski başkan Barack Obama döneminde de adım atmıştık ama bize satmadılar. Savunma sistemi için adım atmamız gerekiyordu, en uygun şartları Rusya’da bulmuş oldu. Yaptırım söz konusu olmayacağını (ABD Başkanı Donald) Trump’tan duymuş olduk.
- İki stratejik ortak arasında yaptırım söz konusu değildir, olamaz diye düşünüyorum.
- İki stratejik ortak arasında yaptırım söz konusu değildir, olamaz diye düşünüyorum.
- ‘Temmuz ayının ilk yarısında S-400 teslimatı başlar’ diye ilgili birimlerimiz bu açıklamayı yaptılar ve şu andaki beklenti bu istikamette.
- Putin’le görüşmemizde İdlib’in gündeme gelmemesi mümkün değil. İdlib’deki gözlem noktasına malesef bir saldırı oldu. Gereken tarafımızdan yapıldı. Temenni ederiz ki bu tür saldırılar olmaz. Gözlem kuleleri konusundaki hassasiyetimizi de sonuna kadar koruyacağız.