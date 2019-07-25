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26.07.2019
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Erdoğan’dan Hakan Atilla açıklaması: O bizim evladımız, onu sahiplenmeyeceğiz de kimi sahipleneceğiz?

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Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, Malezya Başbakanı Mahathir Muhammed ile Ankara’da ortak bir basın toplantısı düzenledi.

Erdoğan, açıklamalarında ABD tarafından Türkiye’ye gönderilen Hakan Atilla ile ilgili konuştu.

‘O BİZİM EVLADIMIZDIR’

Erdoğan, Atilla için şunları söyledi:

“Hakan Atilla konusuna gelince, uzun bir süredir Halk Bankamızın genel müdür yardımcısının yaşamış olduğu süreç, başta şahsım olmak üzere tüm mesai arkadaşlarımızı üzmüştür, kırmıştır. Her türlü girişimleri yaptık ve verilen kendisiyle alakalı verilen mahkumiyet cezası bitmiş oldu.

Borcumuz kalmadan Hakan Atilla evladımız ülkesine dönmüş oldu.Bundan sonraki sürece yönelik kendisiyle yaptığım telefon görüşmesinde ‘Sen şimdi önce ailenle, çocuklarınla bu arada dinlen, şöyle bir tatilini yap, ondan sonra da seni Ankara’da Külliye’de bekliyorum, ziyaretimize gel ve orada oturur, konuşur, ne yapacağımızın kararını da veririz’ dedik. Bizim için Hakan Atilla’ya herhangi bir bariyer sözkonusu değildir, o bizim evladımızdır, onu sahiplenmeyeceğiz de kimi sahipleneceğiz.”

HAKAN ATİLLA KİMDİR?

ABD’de tutuklu bulunduğu cezaevinden tahliye edilen eski Halk Bankası Genel Müdür Yardımcısı Hakan Atilla, 27 Mart 2017’de New York JFK Havalimanı’nda gözaltına alınmış ve İran yaptırımlarının ihlali suçlamalarıyla açılan davanın tek sanığı olarak yargılanmıştı.

Jüri, Atilla’yı hakkındaki 6 suçlamanın 5’inden suçlu bulmuş, “kara para aklama” suçlamasından ise masum olduğuna karar vermişti.

İran yaptırımları davasında suçlu bulunan Hakan Atilla, 32 ay hapis cezası almıştı.

ABD’nin İran’a yönelik yaptırımlarını delmekle suçlanan ve 19 Mart 2016’da ABD’de tutuklanan iş insanı Rıza Sarraf ise yargılanmasına kısa süre kala 26 Ekim 2017’de hakkındaki suçlamaları kabul etmiş ve savcılıkla iş birliğine gitmişti.

Berat Albayrak karşıladı: Hakan Atilla Türkiye’de

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