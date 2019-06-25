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25.06.2019
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Erdoğan’dan ‘kabine revizyonu’ açıklaması

birgun.net birgun.net

Cumhurbaşkanı Erdoğan, kabine revizyonu iddialarını yalanlayarak, “Dışarıdan dayatmayla kabine değişikliği olmaz” dedi.

Partisinin grup toplantısının ardından gazetecilere açıklamalarda bulunan AKP Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, kabine değişikliği iddialarıyla ilgili konuştu.

Erdoğan, kabine revizyonu sorusuna, ”Öyle bir şey yapılması gerekiyorsa onu biz yaparız. Hele hele bu vatanı sevenler olarak bunları gündemde tutmak şık degil. Dışarıdan dayatmayla kabine değişikliği olmaz” yanıtını verdi.

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli ile görüşme yapıp yapmadığı sorulan Erdoğan, “Telefonla görüşmemiz oldu ama tabii bir değerlendirmeyi yurt dışından geldikten sonra inşallah yine oturur yaparız.” dedi.

G20 dönüşünde müjde vereceğini söylediği anımsatılarak, bunun ekonomiyle mi ilgili olduğu sorusuna Erdoğan, “Tabii ki ağırlıklı.” karşılığını verdi.

“Türkiye ittifakı hep vurgulanıyor ama bu kapsamda liderlerle bir görüşme olabilir mi?” sorusu üzerine de Erdoğan, “Bu verdiğimiz sinyal onlara değil mi? Onlara. Bunların detaylarına, teferruatına ayrıca gireriz.” ifadesini kullandı.

“Böyle bir liderler buluşması bekleyelim mi?” sorusuna karşılık Erdoğan, “Şu anda bir şey diyemiyorum, gelişmelere göre bu tür adımlar da atılabilir ama bunların tabii biliyorsunuz bizde belli sınırları var. Ona göre adımlar… Bizim birinci derecedeki şeyimiz halkımızla bu işi başarmaktır, sağlamaktır ama yine bir araya gelme durumu da olabilir.” diye konuştu.

23 Haziran’da İmamoğlu’nun ezici farkla başkan seçilmesinin ardından AKP’nin ağır bir yenilgi aldığı yorumları yapılmaya başlamış ve bu yenilginin ardından kabinede revizyon yapılabileceği iddiaları gündeme gelmişti.

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