22.03.2019
Anasayfa SİYASET Erdoğan'dan Kılıçdaroğlu ve Akşener'e yargı tehdidi

Erdoğan’dan Kılıçdaroğlu ve Akşener’e yargı tehdidi

birgun.net birgun.net

AKP’nin Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, Konya’da yerel seçimler için miting düzenledi.

Erdoğan, Kemal Kılıçdaroğlu’na “Bay Kemal o şimdi milletvekilliğine güveniyor. Onunla ilgili çalışmaları da avukatımla yargıya intikal etmek üzere yapıyorum. Biz teröristlerle el ele omuz omuza yürüyenlerin omuzunu sıvazlamayız,” diye seslendi.

Meral Akşener’i de işaret eden Erdoğan, “Şu anda senin iyi günlerin. Sen Tayyip Erdoğan’a söylemediği sözleri söylemiş gibi göstermek suretiyle zannettin ki fatura keseceksin. Asıl fatura sana kesilecek,” ifadelerini kullandı.

Erdoğan’ın konuşmasından ilgili kısımlar şöyle:

(İYİ Parti Genel Başkanı Akşener) “Şu anda senin iyi günlerin. Sen Tayyip Erdoğan’a söylemediği sözleri söylemiş gibi göstermek suretiyle zannettin ki fatura keseceksin. Asıl fatura sana kesilecek. Bu yurt konseyi hikayen. Öbür tarafta Cumhurbaşkanı’na attığın iftira. Ben halkıma nasıl terörist derim ya! Gereken hesabı vereceksin. Şimdi tabii korku bacağı sardı. Bu ülkede hukuk var.

İlginizi çekebilir:  Mehmet Ağar'dan Cumhur İttifakı'na destek çağrısı

Senin şimdi dirsek temasında olduğun Bay Kemal o şimdi milletvekilliğine güveniyor. Onunla ilgili çalışmaları da avukatımla yargıya intikal etmek üzere yapıyorum. Biz teröristlerle el ele omuz omuza yürüyenlerin omuzunu sıvazlamayız. Bunlara gereken dersler verilecek. İnşallah seçimden sonra bir tarafta parlamento bir tarafta yargı üzerine üzerine gideceğiz.”

İlginizi çekebilir:  "Adayın konuşması sırasında polis gelip 'Dışarıya yayın yapmayın' uyarısı yaptı"

SON HABERLER

Erdoğan’dan Kılıçdaroğlu ve Akşener’e yargı tehdidi

birgun.net -
AKP'nin Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, Konya'da yerel seçimler için miting düzenledi.
Devamını Oku

“Su en temel yaşam hakkıdır”

BİRGÜN İZMİR -
Alsancak Türkan Saylan Kültür Merkezi önünde bir araya gelen TMMOB İzmir İl...
Devamını Oku

Devekuşu Kabare Ataşehir’e taşınıyor

birgun.net -
Ataşehir’i kültür-sanatla anılan bir kent haline getirdiklerini vurgulayan CHP Ataşehir Belediye Başkan...
Devamını Oku

Senegalli yolcuya ırkçı söylemde bulunan şoförü meslektaşları darp etti

birgun.net -
Senegalli yolcuya yönelik ırkçı sözleri ile gündeme gelen taksiciyi, çalıştığı taksi durağındaki...
Devamını Oku

Mansur Yavaş’ı şikayet eden şahıs cinsel taciz hükümlüsü çıktı

birgun.net -
Millet İttifakı’nın Ankara Büyükşehir Belediye Başkan adayı Mansur Yavaş’ın adaylığının ‘’Sahtecilik’’ iddiası...
Devamını Oku

Tunç Soyer, İzmir’de trafik sorununu 6 hamle ile çözecek

birgun.net -
CHP İzmir Büyükşehir Belediye Başkan adayı Tunç Soyer, Radyo Romantik Türk’te (103.4)...
Devamını Oku

İzmir’de down sendromlu öğrencileri taşıyan minibüs devrildi: 34 yaralı

birgun.net -
İzmir'in Bayraklı ilçesinde down sendromlu ve zihinsel engelli öğrencileri taşıyan servis minibüsünün...
Devamını Oku

Kocaeli’de 55 kişi MHP’den istifa edip İYİ Parti’ye katıldı

birgun.net -
Yerel seçimlere sayılı günler kala İYİ Parti, Kocaeli’nin Karamürsel ilçesinde toplu üye...
Devamını Oku

Kader değil cinayet!

birgun.net -
Zonguldak'ın Kilimli İlçesi'ne bağlı Gelik Beldesi'nde kaçak maden ocağında meydana gelen göçükte...
Devamını Oku

Ankapark’ta can pazarı!

birgun.net -
Eski Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Melih Gökçek'in, kenti çok büyük zararlara uğratarak...
Devamını Oku
© BirGün Gazetesi