Erdoğan’dan Kılıçdaroğlu ve Akşener’e yargı tehdidi

AKP’nin Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, Konya’da yerel seçimler için miting düzenledi.

Erdoğan, Kemal Kılıçdaroğlu’na “Bay Kemal o şimdi milletvekilliğine güveniyor. Onunla ilgili çalışmaları da avukatımla yargıya intikal etmek üzere yapıyorum. Biz teröristlerle el ele omuz omuza yürüyenlerin omuzunu sıvazlamayız,” diye seslendi.

Meral Akşener’i de işaret eden Erdoğan, “Şu anda senin iyi günlerin. Sen Tayyip Erdoğan’a söylemediği sözleri söylemiş gibi göstermek suretiyle zannettin ki fatura keseceksin. Asıl fatura sana kesilecek,” ifadelerini kullandı.

Erdoğan’ın konuşmasından ilgili kısımlar şöyle:

(İYİ Parti Genel Başkanı Akşener) “Şu anda senin iyi günlerin. Sen Tayyip Erdoğan’a söylemediği sözleri söylemiş gibi göstermek suretiyle zannettin ki fatura keseceksin. Asıl fatura sana kesilecek. Bu yurt konseyi hikayen. Öbür tarafta Cumhurbaşkanı’na attığın iftira. Ben halkıma nasıl terörist derim ya! Gereken hesabı vereceksin. Şimdi tabii korku bacağı sardı. Bu ülkede hukuk var.

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Senin şimdi dirsek temasında olduğun Bay Kemal o şimdi milletvekilliğine güveniyor. Onunla ilgili çalışmaları da avukatımla yargıya intikal etmek üzere yapıyorum. Biz teröristlerle el ele omuz omuza yürüyenlerin omuzunu sıvazlamayız. Bunlara gereken dersler verilecek. İnşallah seçimden sonra bir tarafta parlamento bir tarafta yargı üzerine üzerine gideceğiz.”