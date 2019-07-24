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25.07.2019
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Erdoğan’dan Lozan açıklaması

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AKP Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Lozan Barış Antlaşması’nın 96. yıldönümü nedeniyle bir mesaj yayınladı. 2016 yılındaki bir açıklamasında Lozan için, “Birileri de Lozan’ı zafer diye yutturmaya çalıştı” diyen Erdoğan, bu kez, “Ülkemizin bağımsızlık belgesi olan Lozan Antlaşması” ifadelerini kullandı.

Suriye ve Doğu Akdeniz’deki gelişmelere dair vurgular yapan Erdoğan, mesajında şunları kaydetti:

“Dünyanın en güçlü ordularına karşı verdiğimiz Milli Mücadele, ülkemizin bağımsızlık belgesi olan Lozan Antlaşması’yla taçlanmıştır. Türkiye Cumhuriyeti, bir asır önce olduğu gibi bugün de bağımsızlığına, bekasına, vatandaşlarının huzur ve güvenliğine yönelik her türlü tehdidi bertaraf edecek güce ve kararlılığa sahiptir.

Son dönemde Doğu Akdeniz’de ve Suriye’nin kuzeyinde attığımız adımlar, milletimizin ve Kıbrıs Türklerinin hak, hukuk ve menfaatlerini koruma hususundaki hassasiyetimizi açıkça ortaya koymuştur. Örtülü veya açık hiçbir yaptırım tehdidi Türkiye’yi haklı davasından vazgeçiremeyecektir. Bu düşüncelerle Lozan Barış Antlaşması’nın 96’ncı yıl dönümünde, Cumhuriyetimizin banisi Gazi Mustafa Kemal’i ve aziz şehitlerimizi bir kez daha rahmetle anıyor, gazilerimizi saygı ve minnetle yad ediyorum.”

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