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19.06.2019
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Erdoğan’dan ortak yayınla ilgili açıklama: Yarın medyada çok daha önemli bir şey göreceksiniz

birgun.net birgun.net

AKP’li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, gazeteci Ekrem İmamoğlu ve Binali Yıldırım’ın karşı karşıya geldiği ortak yayın öncesinde İmamoğlu ve Küçükkaya’nın görüşmesine ilişkin açıklama yaptı.

Erdoğan, “Yarın medyada çok daha önemli bir şey göreceksiniz. Bu televizyon programıyla alakalı olarak. Program öncesi moderatörle nasıl ve nerede buluştular bunu göreceksiniz. Hiçbir şey dürüst ve samimi değil” dedi.

Erdoğan’ın açıklaması şöyle:

“Koltuğa oturur oturmaz tüm İstanbul’un verilerine saldıran CHP’dir. PKK’yla, FETÖ’yle ilgili tek cümle kurmayan yine CHP’dir. Devletin valisine, Ordu Valisine ne dediğini biliyorsunuz? Hakaret, it, ondan sonra hayır. Görsel medya, yazılı medya hepsi bunu tevsik etti, belgeledi. Şu anda seçim var diye valimiz davasını açmış değil, seçimden sonra açacak. Aynı şekilde polislerimize hakaret var çok ciddi. Tabii ki polislerimiz de bu davayı açacak. Geçersiz oyların sayılmasıyla farkın kapandığını görünce panikleyip, hırsızlıklarını gizlemek için gece yarısı baskın yapanların kimler olduğu kamera görüntüleriyle ortaya çıkmıştır. Milletimiz her şeyi görüyor ve değerlendiriyor. Yarın medyada çok daha önemli bir şey göreceksiniz. Bu televizyon programıyla alakalı olarak. Program öncesi moderatörle nasıl ve nerede buluştular bunu göreceksiniz. Hiçbir şey dürüst ve samimi değil.

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Ak koyun, kara koyun belli olmuştur. Gerçek yüzleri ortaya çıkacaktır. İstanbul Binali Yıldırım kardeşimiz gibi ömrünü memlekete adanmış olarak hizmete devam edecektir. Hepimiz 4 günü çok iyi değerlendirmesi gerekiyor. Bu 4 günde herkese ulaşıp, 23 Haziran’ın ehemmiyetini izah edeceğine inanıyorum. Özellikle Karadenizli kardeşlerimizi hedef alan ahlaksız bir kampanya yürütülüyor. Ben Rizeliyim, bu ülkenin Cumhurbaşkanıyım. Hazine ve Maliye Bakanım, İçişleri Bakanım Trabzonlu. Sanayi ve Teknoloji Bakanım Trabzonlu, Ulaştırma Bakanım, Grup başkan vekilim o da Trabzonlu. Biz bu fitne oyunlarıyla ilk kez karşılaşmıyoruz. 1994’ten beri bu operasyonları çok gördük yaşadık. Efendi olmadık, hizmetkâr olduk. Sizler zaten Recep Tayyip Erdoğan’ı gayet iyi biliyorsunuz. Doğma büyüme Kasımpaşalıyım. Bizler birbirimizi gayet iyi tanıyoruz. Ülkemin hizmetkârı oldum, bundan iftihar duyuyorum.”

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