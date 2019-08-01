Erdoğan’dan YAŞ öncesi Anıtkabir ziyareti

Yüksek Askeri Şura (YAŞ) üyeleri, Cumhurbaşkanı Erdoğan başkanlığında Anıtkabir’i ziyaret etti. Erdoğan, Anıtkabir Özel Defteri’ne yazdığı mesajda, ”Toplantı tehditlerin arttığı bir dönemde icra ediliyor. 15 Temmuz sonrası aldığımız tedbirlerle TSK en büyük teminatımız” ifadelerine yer verdi.

Başkanlık sistemi sonrası toplanan ikinci YAŞ toplantısına, şura üyeleri Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, Genelkurmay Başkanı Orgeneral Yaşar Güler, Kara Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Ümit Dündar, Deniz Kuvvetleri Komutanı Oramiral Adnan Özbal ve Hava Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Hasan Küçükakyüz katılacak.

YAŞ toplantısında albayların terfileri, görev sürelerinin uzatılması işlemlerinin yanı sıra generallerin terfi ve atama dosyaları da ele alınacak. Toplantının ardından Erdoğan, YAŞ üyelerine yemek verecek.

YAŞ çalışmalarının bir günde tamamlanması öngörülürken, şurada alınan kararlar Erdoğan’ın onayının ardından uygulamaya konulacak.