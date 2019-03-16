16.03.2019
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Erdoğan: Artık burası İslambol’dur

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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Çatalca Cumhuriyet Meydanı’nda Kuzey Marmara Otoyolu Açılış Töreni’nde konuştu. Konuşmasında CHP’nin Ankara Büyükşehir Belediye adayı Mansur Yavaş’ı hedef alan Erdoğan, “Adamda her türlü yolsuzluk var. Buyrun ve bir senet… Hesabını veremiyor şu anda. Hadi ver hesabını.” dedi.

Erdoğan’ın açıklamalarının ilgili bölümü şöyle:

“ADAMDA HER TÜRLÜ YOLSUZLUK VAR”

“Ankara’da yine yolsuzluklar içinde olan bir aday bulmuşlar. Adamda her türlü yolsuzluk var. Buyrun ve bir senet… Hesabını veremiyor şu anda. Hadi ver hesabını. Bay Kemal bu, afedersin karşılıksız senediyle ortada dolaştığını sen izah et. Niye? Hepsi ortalıktan kaçıyorlar. Şimdi arkadaşlarımız da onları kovalıyor.”

CANLI YAYINDA AÇIKLAMIŞTI

Mansur Yavaş, hakkındaki iddialara ilişkin bir basın toplantısı düzenlemiş ve kendisini suçlayan şahsın çocuk istismarı, şantaj gibi birçok suçtan yargılandığını ortaya koymuştu.

Mansur Yavaş yargı komplosunu bozdu

Erdoğan ilerleyen saatlerde Gaziosmanpaşa’da da bir konuşma yaptı.

Konuşmasında Yeni Zelanda’daki cami saldırısına değinen Erdoğan, “Yeniden bir Haçlı-Hilal mücadelesi istemiyoruz. Çok merak ediyorsanız gereği de olur, bunu da açıkça söylüyoruz.” dedi.

Erdoğan, açıklamasının devamında CHP Lideri Kılıçdaroğlu ve HDP Eş Genel Başkanı Sezai Temelli’ye de yüklendi. Erdoğan, şunları söyledi:

“Terörün İslam’dan kaynaklandığını söyleyecek kadar seviyesiz bir adam, zelil bir adam. Sen kimden yanasın? Domuzdan yana mısın, bu milletten yana mısın? Hale bak…

“Bu adam (Sezai Temelli) Kürt değildir onu da söyleyeyim size bu adam ipsiz sapsız birisidir. Kürdistan diye bir bölge Türkiye’de yok. Sen Kürdistan’ı çok seviyorsan Irak’ın kuzeyinde öyle bir bölge var defol git oraya ama bu ülkeyi bölmeye hiç kimsenin hakkı yok.”

“ARTIK BURASI İSLAMBOL’DUR”

Konuşmasının devamında İsrail Başbakanı Netanyahu’ya tepki gösteren Erdoğan, “Artık burası İslambol’dur” ifadesi kullanarak şunları söyledi:

“Tüm dünyanın gözbebeği olan İstanbul’a Konstantinapol ifadesini kullanan Netanyahu oğlunun kulağını çek eğer bu noktada biraz daha ileri giderseniz terbiye metotlarımız farklıdır sizleri o tür de terbiye etmesini biliriz. Artık burası İslambol’dur. Minareleri yıkacakmış bak şimdi sana Gaziosmanpaşa’dan sesleniyorum; minareler süngü, kubbeler miğfer, camiler kışlamız, müminler asker hiçbir şey bizi sindiremez.”

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