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06.07.2019
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Erdoğan’dan yeni atamalar

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Adalet Bakan Yardımcısı Selahaddin Menteş, Anayasa Mahkemesi üyeliğine atandı. Ayrıca Resmi Gazete’de yayımlanan kararlarla Sanayi ve Teknoloji, Ticaret, Tarım ve Orman bakanlıkları ile bazı kurumlara ilişkin atama ile görevden almalar gerçekleşti.

AKP’li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan imzasıyla Anayasa Mahkemesine üye atanmasına ilişkin karar Resmi Gazete’de yayımlandı.

Buna göre, Adalet Bakan Yardımcısı Selahaddin Menteş, Türkiye Cumhuriyeti Anayasası’nın 146 ve 147’nci maddeleri ile Anayasa Mahkemesinin Kuruluşu ve Yargılama Usulleri Hakkında Kanun’un 6, 7 ve 10’uncu maddeleri gereğince Anayasa Mahkemesi üyeliğine seçildi.

OHAL KOMİSYONU BAŞKANLIĞI YAPMIŞTI

Selahaddin Menteş, 2014 Şubat-Mayıs 2017 tarihleri arasında müsteşar yardımcılığı, Mayıs 2017-Ekim 2017 tarihleri arasında Olağanüstü Hal İşlemleri İnceleme Komisyonu Başkanlığı görevlerini yürüttü. 2017 – 2018 yılları arasında Müsteşar olarak çalıştı. 21 Temmuz 2018 tarihinde Bakan Yardımcısı olarak atandı.

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Ayrıca Sanayi ve Teknoloji Bakanlığında açık bulunan Avrupa Birliği ve Dış İlişkiler Genel Müdürlüğüne Mustafa Erdoğan, başmüfettişliklere Dilşad Akal, Duygu Çelgin, Halil Berker Kanmaz, Sercan Peşan, Turgut Aktürk, müfettişliklere Gözde Gelen Mermer, Hazal İrem Gögüş Gülser, Melike Baş, Muhammet Sağlam, Ömer Rüştü Bozdağ, Semiha Koçak Gülhan ve Yusuf Gülhan atandı.

Tarım ve Orman Bakanlığında açıkta bulunan müfettişliğe Eyyüp Baltaş, Bakanlığa bağlı Et ve Süt Kurumu Müdürlüğü Yönetim Kurulu üyeliğine Hasan Hüseyin Aydemir getirildi.

Merkez Bankası Başkanı Murat Çetinkaya görevden alındı

Ticaret Bakanlığında açıkta bulunan ticaret müfettişliğine Fatih Masatlı’nın ataması yapıldı.

Makina ve Kimya Endüstrisi Kurumu Genel Müdürlüğünde açıkta bulunan Yönetim Kurulu üyeliklerine Bilal Durdalı, Ersan Aslan, Sıtkı Varlı atanırken, Devlet Hava Meydanları İşletmesi Genel Müdürlüğünde açıkta bulunan Yönetim Kurulu üyeliğine Necdet Sümbül getirildi.

Cumhurbaşkanlığı Strateji ve Bütçe Başkanlığında açık bulunan İSEDAK ve Uluslararası Kalkınma İşbirliği Genel Müdürlüğünde Mehmet Metin Eker, Genel Müdür Yardımcılığında Ertan Tosun görevlendirildi.

GÖREVDEN ALMA VE YERİNE ATAMALAR

Kararlar kapsamında, Kıyı Emniyeti Genel Müdür Yardımcısı ve Yönetim Kurulu üyeleri Bedri Olcay Özgürce ve Hakan Vural görevlerinden alındı. Özgürce’nin yerine Mustafa Bankaoğlu atanırken, Vural’ın “Yönetim Kurulu Üyeliği” görevini Durmuş Ünüvar’ın sürdürmesi kararlaştırıldı.

Tarım ve Orman Bakanlığı 1. Bölge Müdürü Osman Demirel de görevinden alındı.

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