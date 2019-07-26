Erdoğan’dan yeni parti girişimlerine: Bedelini ağır öderler

AKP Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, partisinin İl Başkanları Toplantısı’nda konuştu.

Erdoğan, 4 yıl sonraki seçimlere kadar AKP’de ‘köklü değişiklikler’ gerçekleştireceklerini öne sürerek, “Kendimizi sürekli yenileyerek daha da güçlendireceğiz,” dedi.

Erdoğan, Ahmet Davutoğlu ve Ali Babacan’ın yeni parti girişimlerine ilişkin ise “Şu anda hakkımızda çok dedikodular var. Birileri parti kuruyormuş, şu oluyormuş. Kafanıza takmayın. Bu tür ihanetlerin içerisinde olanlar bedelini de ağır öderler” tehdidinde bulundu.

S-400’ler nedeniyle ABD’nin Türkiye’ye yaptırım uygulamamasını isteyen Erdoğan, söz konusu hava savunma sistemlerini 2020’den itibaren kullanmaya başlayacaklarını söyledi.

Merkez Bankası’nın faiz düşürme kararına da değinen Erdoğan, “Dün MB faizlerde 425 bazlık bir düşüşe gitti. Peki ne oldu battık mı, bittik mi? Hayır piyasalar bu durumu gayet normal karşıladı. Zira olması gereken zaten buydu. Bu bile yeterli değil. Yıl sonuna kadar bunun kademeli şekilde devamı gerekir,” ifadelerini kullandı.

Erdoğan konuşması sırasında fındık taban fiyatlarını da açıkladı. Buna göre Giresun kaliteli kabuklu fındık için taban fiyatı 17 TL, levant kaliteli kabuklu fındık için fiyat 16,5 TL olarak belirlendi.

Erdoğan’ın konuşmasından öne çıkan kısımlar şu şekilde:

AK Parti olarak bir önceki seçime göre kazandığımız ve kaybettiğimiz yerler oldu. Hepsinin değerlendirmesini yaptık.

İnşallah dört yıl sonraki seçimlere kurulduğu günkü heyecanlıyla bambaşka bir AK Parti olarak çıkacağız. Kendimizi sürekli yenileyerek daha da güçlendireceğiz.

İhtirasları, hırsları veya kifayetsizlikleri yüzünden yollarını kaybedenleri bir kenara bırakacak olursak bir nesil siyasette yetiştirdik.

Hep birlikte inşa ettiğimiz bu parti önümüzdeki yarım asırda da milletimize hizmet edecektir.

Kendi teşkilatına vefa göstermeyen milletine de vefa göstermez.

AK Parti Türkiye’nin partisidir, birikimi Türkiye birikimidir. Türkiye’yi demokrasiden ekonomiye kadar her alanda kendi ayakları üzerinde bir ülke haline getirmeye çalıştık.

Hiç vakit kaybetmeden şehirlerinize döner dönmez 2001’den bu yana kadar partimize gönül vermiş kardeşlerimize mutlaka ulaşmanızı istiyorum.

AKP’DE YERİ OLMAYANLAR

AK Parti sırça köşklerde siyaset yapan, halka tepeden bakan siyasetçilerin yeri değildir. Aksini düşünen varsa yanlış yerde olduğunu bilmelidir.

Hiç şüphe yok ki Allah doğruların yardımcısıdır.

755 belediyede AK Partili kadroları göreve getirdik. Altyapı ve ulaşım sorunlarını tüm şehirlerimizde tamamen çözme taahhüdünde bulunduk.

Hamallığını üstlendiğimiz mukaddes yükü taşıma mecali bulamayan, ikaz beklemeden bayrağı derhal bir sonraki dava arkadaşına bırakmalıdır.

Sosyal belediyecilikle insana dokunan projeleri yaygınlaştırıp, şehirle ilgili tüm önemli kararları, orada yaşayanlarla beraber alacağımızı beyan ettik. Sanki kasada ne var ne yok bilmiyormuşuz gibi konuşmaya başladılar. AK Parti’nin belediye meclis üyeleri denetim görevini bulundukları her yerde en iyi şekilde yapacaklardır.

Çiftçiyi istismar ediyorlar. Benim çiftçimin Anadolu’da dün traktörü yokken şimdi her evin bahçesinde traktör var, biçerdöver var. Bay Kemal’in işi sürekli yalan.

Milli bekamıza yönelik pek çok saldırıyı püskürttük.

KONSOLOSLUK SALDIRISI

Pençe-1 ve Penç-2 harekatlarıyla Fırat’ın doğusundaki teröristlerin Kuzey Irak’la irtibatını kesmiş olacağız. Biz PKK dene çıban başını Kuzey Irak’tan koparıp atmadıktan sonra saldırılar devam edecek.

Konsolosluk görevlimizi şehit edenlerin tamamını yakaladık.

S-400 AÇIKLAMASI

S-400’leri 2020’den itibaren kullanmaya başlayacağız. S-400 meselesinde Türkiye’ye daha fazla adaletsizlik yapılmamalı. ABD’nin aklı selim hareket edeceğini düşünüyorum. Hiçbir yaptırım bizi güvenlik önceliğinden alıkoymaz.

FIRAT’IN DOĞUSU

Biz Fırat’ın doğusundaki terör koridorunu paramparça etmekte kararlıyız. Ne gerekiyorsa yapacağız. İzin almaya ihtiyacımız yok.

Bölgedeki yabancı güçlere güvenerek bugün kabadayılık yapanlar ya toprağın altına girecek ya da zillete teslim olacak.

Terör örgütü PYD’ye on binlerce TIR dolusu silahı ücretsiz veriyorlar.

F-35 RESTİ

F-35’le ilgili 1 milyar 400 milyon dolar ödeme yapmışız. 4 taneyi Amerika’da pilotlarımıza teslim ettiler. Ondan sonra patriot’u niye bizden almadınız da S-400’ü Rusya’dan aldınız dediler. Buradan Amerika’nın kongresine de sesleniyorum. Patriot’u siz vermediniz. Biz paramızla alıyoruz, paramızla vermiyorsunuz. Kim verirse ona gideceğiz. Biz size aldık, alıyoruz dedik. Verecekseniz patriot alırız da dedik. Kusura bakmayın. F-35 vermiyor musunuz? Biz o konuda da tedbirlerimizi alır başka yerlere döneriz. Çünkü biz eli bağlı duramayız.

Kıbrıs’ta bizim soydaşlarımız var. Biz Kıbrıs’ta garantörüz. Biz kabile devleti değiliz.

İsrail’in Filistin’de sürdürdüğü devlet terörüne sessiz kalınmasını asla kabul etmiyoruz.

FAİZLERİN DÜŞÜRÜLMESİ

Uzun zamandır yüzde 24 oranındaki faizlerin ülkemiz için oldukça yüksek olduğunu savunuyorduk. Bundan ne kadar rahatsız olduğumu uzun yıllardır söyledim. Ama bunu maalesef o dönemlerindeki Merkez Bankası başkanlarına ulaştıramadık. Ne dediysek hep oyalama taktikleriyle ilerlediler. Dün MB faizlerde 425 bazlık bir düşüşe gitti. Peki ne oldu battık mı, bittik mi? Hayır piyasalar bu durumu gayet normal karşıladı. Zira olması gereken zaten buydu. Bu bile yeterli değil. Yıl sonuna kadar bunun kademeli şekilde devamı gerekir. Biz bu konularda nereye bakacağız? Dünyaya bakacağız.

Şimdi bugün yüksek faizle hükümetimizi devamlı sigaya çeken Bay Kemal şimdi de faizlerin bu şekilde indirilmesinden rahatsız olmuş MB Başkanının alınmasından rahatsız olunmuş. Bunun itibarı sıfırdır diye bir açıklamada bulundu. Anlamak mümkün değil. Ya biz sana sorarak mı adım atacağız ya. Yeni yönetim sisteminden rahatsız beyfendi. Yahu tek adam tek adam tek adam diye bugün nakarat yapıyor ve bu tek adam benmişim. Yahu biz tek adamlığı izden öğrendik ama biz tek adam değiliz. Ve egemenlik kayıtsız şartsız milletindir ancak CHP eliyle yönetilir’ diyen sizsiniz.

Bu ülke güdümlü demokrasiyi CHP’den öğrenmiştir. İl başkanları valilik yapmıştır bunları da gördük. Biz tabii yolumuza devam edeceğiz ve; ‘Hava alanı yaptıkları için övünüyorlar, kaça yaptıklarını ben bilmiyorum’ ya sen o işlerden pek anlamazsın sen yalana devam et. Bunları benim halkım biliyor.

Bay Kemal Türkiye’de yüzde 63 faizle hükümeti devralan biziz. Onu yüzde 4’e düşüren de biziz. Enflasyon yüzde 30’du, onu yüzde 7’ye düşüren biziz. Ama senin de katıldığın Gezi olaylarıyla, Soros’un da başı çektiği ülkemizi karıştırmak isteyenlerin de katıldığı o olayla çift haneli rakama yeniden çıktık. Siz bu ülkeye adeta miksersiniz. Ülkenin hayrına hiçbir şeyiniz yok. Öyle bir niyetiniz de yok. Türkiye aynı kararlılıkla ilerlemeyi sürdürecektir. Faizin de enflasyonun da nasıl düştüğünü izlemeye devam edeceğiz. Girişimcimin yatırım gücünün nasıl arttığını, piyasalardaki hareketlenmenin nasıl olacağını göreceksiniz.

Yılın ikinci yarısında tek haneli rakamları göreceğimizi işaret ediyor. Bay Kemal Türkiye Cumhuriyetinin emir alır hale geldiğini söylüyor. Nerede? Tek adam rejiminde. Türkiye Cumhuriyeti asla ve kata emir almamıştır. O sizin cibiliyetinizde var. Biz bugüne kadar kimseden emir almadık.

KILIÇDAROĞLU’NA ‘TERÖR’ GÖNDERMESİ

Bunun önemli adımlarından birisi de S-400’dür, Doğu Akdeniz’dir. Emir alıyor muyuz almıyor muyuz göreceksin. Ama sen alırsın. Senin o güvendiğin teröristler seni kurtaramayacaktır. Onları şimdi inlerinde vuruyoruz. Ama sen onlarla beraber yürüyor. Senin adamların onların tabutlarını taşıyadursun bzi şerefli evlatlarımızın şerefli tabutlarına omuz veririz. Utanmadan emir alma noktasına geldi diyor. IMF’ye borcu biz mi yaptık? Siz yaptınız.

Sizin geçmişinizde olanların Amerika’daki liderler karşısında nasıl el pençe durduğunu biz çok iyi biliriz. Biz bu güne kadar kimseden emir almadık. Masada oturduk, konuştuk.

Senin cibiliyetinde emir almak var. Senin o güvendiğin teröristler seni kurtaramayacaktır. Onlarla el ele kol kola Ankara’dan İstanbul’a yürümen seni kurtarmayacaktır. Şimdi onları inlerinde vuruyoruz, vurmaya devam edeceğiz. Senin adamların onların tabutlarını taşıyadursun bir şerefli insanlarımzızın tabutuna el veririz. Başkasına değil. Utanmadan emir alma noktasına geldi diyor. IMF’e borcu biz mi yaptık? Siz yaptınız!”

“Türkiye’nin dünyada itibarı zedelenmiş’ gibi saçma sapan şeyler söylüyor. Senin dünyada ne itibarın var ya. Ha var var, sosyalist enternasyonal var ya bunları arada bir çağırıyorlar, bunlar itibar gördük diye seviniyorlar. Benim BM’de yaptığım konuşmaları saptıracak kadar buralarda da her türlü yalana başvuruyor. Bak izle bu sene de BM Genel Kurulu’nda nasıl bir konuşma yapacağım, onu da bir izle.”

Fiyatlar olması gereken seviyeye çıktı. Yüzde 50 randıman hesabına göre Giresun kaliteli kabuklu fındık için taban fiyatı 17 TL, levant kaliteli kabuklu fındık için fiyat 16,5 TL.

AK Parti dünyada hiçbir siyasi partide olmayan teşkilat ağına ve ruhuna sahiptir.

Şu anda hakkımızda çok dedikodular var. Birileri parti kuruyormuş, şu oluyormuş. Kafanıza takmayın. Bu tür ihanetlerin içerisinde olanlar bedelini de ağır öderler