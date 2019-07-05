Erdoğan’dan ‘yeni parti’ yorumu: Yoldaş olmaktan çıktılar

AKP Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, yeni parti iddialarına ilişkin konuştu.

“Şu anda benim partimin içerisindeki muvazzaf milletvekili arkadaşlarımın içinde böyle bir şey söz konusu değil” diyen Erdoğan, “Ama partimle şu anda hiçbir ilişkisi olmayanların bu tür bir çalışması varsa bu da ayrı bir konu” ifadelerini kullandı.

Erdoğan, açıklamasına şöyle devam etti: “Beraber yürüdüğümüz arkadaşlar yol arkadaşımızdır, diğerleri dava arkadaşı dışındadır. Biz yola çıktığımız arkadaşlarımızı hep yoldaş olarak gördük ama maalesef yoldaş olmaktan çıkıp başka istikametlere gidenler oldu.”

Erdoğan, dün milletvekilleriyle kahvaltıda buluşmasında yeni parti iddialarına değinmiş ve “Rüyalara dalanlar, mühendislik hesaplarıyla konum bulmaya çalışanlar, AK Parti’nin gölgesini kendi gölgesi sananlar içi boş çuval gibi devrilecektir” ifadelerini kullanmıştı.