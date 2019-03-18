Erdoğan’dan Ayasofya açıklaması: İbadete açılmasının faturası çok ağır

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Yeni Zelanda’daki saldırılara ilişkin, “50 Müslüman orada şehit ediliyor, bunların cezası, azami 15 yıl olacak. Böyle bir şey olabilir mi? Bu kabul edilebilir mi?” açıklamasında bulundu ve “Bu olayda Avrupa’nın sesi çıktı mı? Hayır. Batı medyası işi tamamen sinsice götürüyor.” ifadelerini kullandı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Kanal 7 ve Ülke TV ortak canlı yayınıyla açıklamalarda bulundu.

Erdoğan’ın açıklamaları şöyle:

50 Müslüman orada şehit ediliyor, bunların cezası, azami 15 yıl olacak. Böyle bir şey olabilir mi? Bu kabul edilebilir mi?

Bu olayda Avrupa’nın sesi çıktı mı? Hayır. Batı medyası işi tamamen sinsice götürüyor.

Afrin’in gerçekten zaferini yazan Mehmetçiklerimize şahsım, milletim adına, en üst takımdan en alta kadar hepsine şükranlarımı ifade ediyorum. Bu millet onlarla beraber daha çok zaferler yazacaktır.

Afrin’den ve Cerablus’tan yarma harekatımızı gerçekleştirmemiş olsaydık, güneyimiz tamamen teröristler tarafından işgal edilmiş olacaktı.

Beka meselesinin ne olduğunu bizim, milletimize anlatmamız lazım. YPG/PYD’nin terör koridoru ilan ettiği yer bizim sınırımız değil mi? Kilis’e, Gaziantep’e, Şanlıurfa’ya roketlerle, havanlarla yapılan saldırıları beka meselesi olarak görmeyeceğiz de neyi göreceğiz? Biz bunlara “iyi yapıyorsunuz, hoş geldiniz” mi diyeceğiz? Buna hakkımız var mı?

Bay Kemal “YPG bize mi saldıracak” diyor. Daha ne yapacak? Saldırdı bile.

“EĞER O YARMA HAREKATINI YAPMASAYDIK…”

Eğer biz o terör koridorunu kapatmamış olsaydık, Afrin’den ve Cerablus’tan yarma harekatımızı gerçekleştirmemiş olsaydık, bugün bizim güney sınırımız tamamen teröristler tarafından işgal edilmiş olacaktı. Ama şimdi biz oraları güvence altına almış olduk.

(ABD) Bunlar öyle bir noktaya getirdiler ki, o gece helikopterlerle sandıklar içinde Kobani’ye mühimmatı indirdiler. Benim Kürt kardeşlerim bazen diyor ya “Türkiye bize sahip çıkmıyor” diye. Kobani’den gelen yaklaşık 300 bin kardeşim Türkiye’de. Bunu nereye koyacağız?

Bunlar öyle bir noktaya getirdiler ki, o gece helikopterlerle sandıklar içinde Kobani’ye mühimmatı indirdiler. Benim Kürt kardeşlerim bazen diyor ya “Türkiye bize sahip çıkmıyor” diye. Kobani’den gelen yaklaşık 300 bin kardeşim Türkiye’de. Bunu nereye koyacağız? (Yeni Zelanda’daki saldırı) Bu özel bir kurul tarafından hazırlanmış bir manifesto, bunun arkasında çok ciddi bir kurul var. Çünkü Batı’nın niye sesi çıkmıyor? Batı’daki medyanın niye sesi çıkmıyor. Bunu bulmuşlar ve hazırlayıp eline vermişler”

Bu özel bir kurul tarafından hazırlanmış bir manifesto, bunun arkasında çok ciddi bir kurul var. Çünkü Batı’nın niye sesi çıkmıyor? Batı’daki medyanın niye sesi çıkmıyor. Bunu bulmuşlar ve hazırlayıp eline vermişler” (AB) “Bunlar, Avrupa Birliği’nin bizimle müzakereleri durdurması nasihatinde bulunuyorlar ya ah keşke öyle bir şey yapsalar, bizimle müzakereleri durdursalar veyahutta Türkiye’yi Avrupa Birliği’nin dışına çıkarıverseler. Yapmazlar, yapamazlar çünkü Türkiye’ye bunların da ihtiyacı var.”

“Bunlar, Avrupa Birliği’nin bizimle müzakereleri durdurması nasihatinde bulunuyorlar ya ah keşke öyle bir şey yapsalar, bizimle müzakereleri durdursalar veyahutta Türkiye’yi Avrupa Birliği’nin dışına çıkarıverseler. Yapmazlar, yapamazlar çünkü Türkiye’ye bunların da ihtiyacı var.”

‘YAVAŞ’LA İLGİLİ KARAR KENARA KONULACAK BİR ŞEY DEĞİL’

“ (CHP Ankara Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Mansur Yavaş hakkındaki sahte senet iddiası) Bu belgelerin ortaya çıkması, yargının Sayın Yavaş’la ilgili vermiş olduğu karar kenara konulacak bir şey değil. Bu seçime böyle girebilse dahi seçimden sonra bunlar milletin önüne gelecek, milletin önüne geldiği zaman burada çok ciddi bir bedeli kendisi ödeyeceği gibi Ankaralı hemşehrilimize de ödetme durumuna düşürür.

Bu belgelerin ortaya çıkması, yargının Sayın Yavaş’la ilgili vermiş olduğu karar kenara konulacak bir şey değil. Bu seçime böyle girebilse dahi seçimden sonra bunlar milletin önüne gelecek, milletin önüne geldiği zaman burada çok ciddi bir bedeli kendisi ödeyeceği gibi Ankaralı hemşehrilimize de ödetme durumuna düşürür. “Ankara’da 2 aday yarışıyor. Birisi Yavaş, bir diğeri Mehmet Özhaseki. Mehmet Özhaseki 5 dönem Kayseri’yi yönetti. Bakanlığı döneminde Mehmet Bey’in üzerine önemli bir yük de yıktık. Güneydoğu’nun her tarafını çukurlarla delik deşik etmişti. Mağduriyet olmadan evleri teslim edeceğiz.

‘HDP DENEN DİNSİZ YAPI, CAMİ KURŞUNLADI’

Kurşunlu Camii’ni bunlar kurşuna tuttular. Kim? HDP denen dinsiz, imansız, ateist olan takım. Bunların böyle bir yapısı var. Cami vesaire bir şey dinlemediler. Bütün okulları yakanlar bunlar değil mi? Tek şeyleri bunların anında yakmaktır, yıkmaktır. Ama benim vatandaşım, benim Kürt kardeşimin buna dikkat etmesi lazım. Yani illa bu da Kürt’tür diye bakmaması lazım. Kürt de olsa eğer yakıyorsa, yıkıyorsa bu memlekete, bu millete zarar veriyorsa, öldürüyorsa bunlarla yol yürümemesi lazım. Buna çok dikkat etmemiz lazım. Milletvekili versin vermesin, biz batıda hangi hizmeti veriyorsak doğuda da vereceğiz. Er ya da geç bu işi çözeceğiz.”

AYASOFYA AÇIKLAMASI

Erdoğan, açıklamalarının devamında, Ayasofya’nın ibadete açılması talebine ilişkin, “Orada mesela bir sergi yapıldı, orada Kur’an tilaveti de yaptık. Belli bir bölümünde şu anda namaz da kılınıyor. Bunları da aşmak bizim için sorun değil aşarız ama getirisi, götürüsü nedir? Bunu da burada açıklamam doğru olmaz. Bunun bir götürüsü var. Onun, bizim için faturası çok daha ağırdır. Unutmayalım dünyanın çok çeşit ülkelerinde bizim binlerce camimiz var. Acaba bunu söyleyenler, bu camilerin başına ne gelir, bunu düşünüyor mu?” dedi.

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‘BAŞAKŞEHİR’ ÇIKIŞI

Erdoğan, program sırasında Süper Lig ekiplerinden Fenerbahçe ve Medipol Başakşehir’in durumlarıyla ilgili de değerlendirmelerde bulundu.

Erdoğan, ligde lider durumda bulunan turuncu-lacivertliler ile ilgili olarak, “Başakşehir eğer bu sezon şampiyon olursa Bursaspor gibi şampiyonluk yakalarsa bu da bir devrimdir. İlla milyonların izlediği takımlar değil, binlerin izlediği takımlar da şampiyon olabiliyormuş.” yorumunda bulundu.

Bir üniversite öğrencisinin “Fenerbahçe’nin durumunu nasıl değerlendiriyorsunuz?” sorusuna Erdoğan, “Fenerbahçe, şu son anlarda bir şeyler yapmaya yelteniyor. Tabii Allah kötü bir şey yaşatmasın. Ama benim içim rahat.” diye konuştu.