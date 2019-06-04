Erdoğan’dan YSK’nin son kararına: Orada bir yanlış anlaşılma var

Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Tayyip Erdoğan, bayram namazını Büyük Çamlıca Camisi’nde kıldıktan sonra basın mensuplarının sorularını yanıtladı. Erdoğan, YSK’nin son kararıyla ilgili “Orada bir yanlış anlaşılma var, itirazımızı yaptık” derken, S-400 konusuna ilişkin, “Geri adım atmak söz konusu değil” ifadelerini kullandı.

“ORADA BİR YANLIŞ ANLAŞILMA VAR”

Bir gazetecinin, “Soruşturma geçiren ilçe seçim kurulu başkanları, tekrar YSK kararı ile görev alacaklar 23 Haziran’da. Bununla ilgili değerlendirmeniz var mı?” sorusu üzerine Erdoğan, şu yanıtı verdi:

“Orada zannediyorum yanlış anlaşılma var. Bu daha netleşmiş değil. Biz, bütün bunlara karşı tedbiren yine de parti olarak YSK’ye bu konudaki itirazi kaydımızı düştük. Bazıları bunu sandık kurulu diye ifade ediyor. Sandık kurulları ile alakası yok. Seçim kurullarına yönelik böyle bir durum söz konusu ve YSK da bu itirazi kayıt üzerinden kararını verecektir. Temennimiz odur ki neticesi hayırlı olur.

Bildiğiniz gibi burada bir incelik var, o da şudur. Hakimlerle ilgili konuda karar merci YSK değildir. Hakimler ile ilgili konularda, yani onların herhangi bir yerden bir yere gönderilmesi, bu konular tamamen HSK’ye aittir. Onlar bu görevi ifa eder. Ancak tüm bunlarla beraber böyle bir sürecin içinde bu tür adımların atılması da her türlü şüpheye de vesile teşkil eder. Onun için burada gerek HSK’nin gerekse YSK’nın da hassasiyetleri vardır. Bu hassasiyetler gözetilerek bu adımlar atılacaktır.”

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Erdoğan, İdlib’teki gelişmelerle ilgili bir soru üzerine, İdlib’le ilgili Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ve ABD Başkanı Donald Trump’la görüştüklerini söyledi.

“GERİ ADIM ATMAK GİBİ BİR ŞEY SÖZ KONUSU DEĞİL”

Cumhurbaşkanı Erdoğan, gazetecilerin S-400’lerle ilgili sorusu üzerine de şunları kaydetti

“S-400 konusunda bizim şu anda attığımız adım belli. Burada bizim yaptığımız bir anlaşma var, kararlılığımız var. Buradan geri adım atmak gibi bir şey söz konusu değil. Burada biz Amerika’ya karşı teklifimizi de yaptık. Bunlardan bir tanesi, gerek Amerika gerekse bizim tarafımızdan gelin heyetler oluşturalım bu heyetlerimiz çalışma yapsın. Bunun dışında bir başka adım da Biz Amerika’ya siz de bize Patriotlar verin ama şartları da en az Rusya kadar olumlu istikamette olmalı.

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Eğer Rusya gibi olumlu bir teklif gelirse biz Patriotlar konusunda da adım atabiliriz. Bunu da kendilerine ayrıca söyledik. Fakat Patriotlar konusunda da bize Amerika tarafından da S-400’ler gibi olumlu karşı teklif gelmedi.”

Uluslararası ticarette kazan kazan esasının her ülkenin menfaatinin gereği olduğunu aktaran Erdoğan, “Bu olmadığı takdirde de biz herhangi bir şey almaya ne mecburuz ne mahkumuz. Bunu Amerika nasıl kendi menfaatine göre hassas davranacaksa Türkiye olarak bizler de menfaatimizi düşünerek bu adımları ona göre atacağız.” diye konuştu.

GAZETECİYLE ‘AYAR’ DİYALOĞU

Bir gazetecinin, “Basına açık programınız var mı ona göre kendi ayarımızı yapalım?” sorusuna Erdoğan, “Size ayar vermek gerekirse zaten iletişim başkanlığımız o işi görür” şeklinde yanıt verdi.