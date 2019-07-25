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25.07.2019
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Erdoğan’ı şikayet için adliyeye gitti, tutuklandı

birgun.net birgun.net

Gezi Direnişi sırasında polisin attığı gaz fişeğiyle ayağından yaralanan Aydın Aydoğan 6 yıldır süren hukuk mücadelesinde son olarak AKP’li Cumhurbaşkanı Erdoğan hakkında Avrupua İnsan Hakları Mahkemesi’ne (AİHM) yaptığı suç duyurusuyla ilgili gittiği adliyede tutuklandığını duyurdu.

KRT’nin haberine göre Aydoğan sosyal medya hesabından paylaştığı mesajda, dilekçede Erdoğan’ın adı geçtiği için kimsenin almak istemediğini ve özel bir bölümde başında iki sivil polisle bekletildiğini duyurdu. Aydoğan son olarak polislerin elinden cep telefonunu almak istediklerini ve tutuklandığını bildirdi.

Aydoğan’ın Twitter’dan yaptığı paylaşımlar şöyle:

  • Adliyedeyim CB Erdoğan hakkında yapmış olduğum suç duyurusunda istinaden AİHM kararının gereği için özel soruşturma bürosundayım ve fiziki dosyanın arşivden gelmesini bekliyorum bütün memurlar korkudan sus pus olmuş büyük sessizlik var kalemde.
  • Tutuklanırsam burda olduğumu herkes bilsin.
  • Nöbetçi özel soruşturma savcısı dilekçede imza atmaktan imtina ediyor ve bana kapıda beklemem söyleyip dosya ile cumhuriyet başsavcı vekiline çıktı
  • Dilekçede sadece Erdoğan’ın ismi geçiyor diye hiç kimse taraf olmak istemiyor ve imza atmıyor
  • Bu ne korku başımda iki sivil Polis özel soruşturma bürosu kaleminde ölü sessizliği
  • Adliyede bodrumda özel bir bölümde başımda iki tane sivil Polis başsavci veli nin ne diyeceğini bekliyorum polisler telefonumu alıyor
  • Tutuklandım

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