Erdoğan’ı şikayet için adliyeye gitti, tutuklandı

Gezi Direnişi sırasında polisin attığı gaz fişeğiyle ayağından yaralanan Aydın Aydoğan 6 yıldır süren hukuk mücadelesinde son olarak AKP’li Cumhurbaşkanı Erdoğan hakkında Avrupua İnsan Hakları Mahkemesi’ne (AİHM) yaptığı suç duyurusuyla ilgili gittiği adliyede tutuklandığını duyurdu.

KRT’nin haberine göre Aydoğan sosyal medya hesabından paylaştığı mesajda, dilekçede Erdoğan’ın adı geçtiği için kimsenin almak istemediğini ve özel bir bölümde başında iki sivil polisle bekletildiğini duyurdu. Aydoğan son olarak polislerin elinden cep telefonunu almak istediklerini ve tutuklandığını bildirdi.

Aydoğan’ın Twitter’dan yaptığı paylaşımlar şöyle: