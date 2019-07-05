Erdoğan’ın danışmanına CHP’den rüşvet suçlaması

CHP İzmir Milletvekili Mahir Polat, Cumhurbaşkanı Başdanışmanı ve AKP eski Milletvekili Oktay Saral’ın bir gümrük müdüründen 70 bin lira para istediğini öne sürdü ve ‘‘Gümrüklerde kaçakçılık ve rüşvet ağı var’’ dedi. CHP’li Polat, Saral’ın, Cumhurbaşkanlığı forsu bulunan bir kağıda bu konuda yazdığı notu da paylaştı.

Ağrı’nın Doğubayazıt ilçesindeki eski Gürbulak Ticaret Bölge Müdürü Osman Bölükbaşı Dara’nın isimsiz bir ihbar sonucu görevinden alındığı iddia edildi. CHP İzmir Milletvekili Mahir Polat, Ocak 2017’de Ticaret Bölge Müdürü olarak atanan fakat Aralık 2018’de 3 kişilik müfettiş heyeti tarafından görevden alınan Dara’ya yönelik Gümrükler Muhafaza Genel Müdürü Abdullah Soylu ve birçok üst düzey yetkilinin komplo düzenlediğini belirtti. Polat, Dara’yı teftiş eden 3 müfettişten 2’sinin teftiş sonrası terfi edildiğini bildirdi.

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Polat TBMM’de düzenlediği basın toplantısında gümrüklerde kilit noktalarda belli memurların görevlendirilmesinin istendiğini, bunlara karşı çıkanların da görevden uzaklaştırıldığını savundu. Polat, “Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Oktay Saral, Gürbulak Gümrük Müdüründen Kur’an kursuna göndermek üzere üç kez para istiyor. Cumhurbaşkanı’nın bundan haberi var mı?” diye sordu. Bakanlıkları çetelerin mi yönettiğini soran Polat, “Gümrük Bakanlığı’nı Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Oktay Saral’ın başında olduğu çete mi yönetiyor? Elimizde dosyalar mevcut, bu dosyaların Cumhurbaşkanında, Bakanda, savcılıkta ve Gümrük Teftiş Kurullarında bulunmasına rağmen bunlarla ilgili hiçbir çalışma yapılmamış” dedi. Polat, “Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Oktay Saral, üzerinde Cumhurbaşkanlığı forsu taşıyan kağıt ve kendi el yazısıyla Bölge Müdürlüğünden taleplerde bulunuyor. Kuran kursu içim 70 bin lira ve bazı tayinler istiyor. Daha önce de 72 bin ve 127 bin lira istemiş, son kez diyerek bu kez 70 bin lira daha istiyor’’ diye konuştu.