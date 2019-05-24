Erdoğan’ın danışmanına danışman atandı

Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Tayyip Erdoğan’ın başdanışmanı Prof. Dr. Seyit Sertçelik’e danışman atandı.

Atamayı Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı AKP’li Alinur Aktaş twitter hesabından duyurdu.

Aktaş, yaptığı paylaşımda “Cumhurbaşkanı Başdanışmanı, Güvenlik ve Dış Politikalar Kurulu Üyesi Prof. Dr. Seyit Sertçelik’in danışmanı olarak görev yapacak olan, Büyükşehir Belediyesi personelimiz Cengiz Erdem kardeşime yeni görevinde başarılar temenni ediyorum.” dedi.

PAYLAŞIMI SİLDİ

Aktaş’ın, 2 gün önce yaptığı paylaşımı twitter hesabından silmesi dikkat çekti.