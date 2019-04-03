Erdoğan’ın geleceğini ekonomi belirleyecek

İktidarın İstanbul ve Ankara gibi iki büyük kentin yanı sıra birçok büyükşehri de kaybettiği yerel seçim sonuçlarının yankısı dünya çapında da sürerken, yapılan yorumlar Erdoğan için artık işlerin eskisi gibi gitmeyeceği yönünde.

AKP’li Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın yerel seçimleri kendi liderliği için bir referanduma dönüştürdüğü, adaylardan çok kampanya yürüttüğüne dikkat çekilirken, alınan sonuçların da bu nedenle Saray rejimi için moral bozucu olduğu vurgulandı. Ortak kanı henüz Erdoğan’ın geleceğini konuşmak için erken olduğu fakat işlerin eskisi gibi gitmeyeceği yönünde.



SULTAN ZOR DURUMDA



Times gazetesinin ‘Sultan zor durumda’ başlıklı başyazısında Erdoğan’ın gücünün sınırlarını kabul etmek zorunda kaldığı vurgulanırken, Erdoğan’ın siyasi muhaliflerini serbest bırakması ve ekonomiyi rahatlatması gerektiği kaydedildi. Konuyu, Independent’ın deneyimli muhabiri ve Atlantik Konseyi’nin kıdemli üyesi olan Borzou Daragahi ile konuştuk. Daragahi “Erdoğan’ın çabucak pes etmesi mümkün görünmüyor fakat ekonomik kriz bundan sonrası için de belirleyici olacak” dedi.



Erdoğan çabuk pes etmeyecek



Daragahi “Erdoğan’ın sonu hakkında konuşmak için henüz çok erken, ancak yaşlandıkça ve tutkularını sürdürmek için halefini arıyor olması gerekiyor. Çabucak pes etmesi mümkün görünmüyor. Fakat Türkiye’yi etkileyen ekonomik sıkıntılar AKP’nin oy kaybında büyük rol oynadı. Zira oy kaybettiği yerlerin çoğunlukla kırsal alandan değil, büyükşehirlerden olması büyükşehirlerdeki yüksek fiyatların etkili olduğunu gösteriyor. Şehirlerin krizden olumsuz yönde etkilendiğini ve seçmenin bundan duyduğu rahatsızlığı gösteriyor” diye konuştu.



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Siyasal İslamDAN milliyetçiliğe



Aynı zamanda Orta Doğu analizleri ile de bilinen Daragahi bu başarısızlığın Siyasal İslam’ın başarısızlık dalgasının devamı olarak yorumlanıp yorumlanmayacağına ilişkin ise, “Erdoğan, Siyasal İslam yükselen bir dalga gibi göründüğü zaman, modaya uydu ve sürüye katıldı. Fakat Siyasal İslam dalgası son bulduğunda o zaten Türk milliyetçiliği söylemine geçiş yapmıştı. Bir politik İslamcıdan daha fazla bir Türk Gelenekçi” dedi.



“Yeni bir yıldız doğuyor”



Türkiye’nin siyasi geleceğinde Ekrem İmamoğlu’nun önemli bir figür olabileceğini söyleyen Daragahi, “İmamoğlu Herkesi şaşırttı ve kendisine karşı sürekli yapılan hamleler ve şansın kendisinden yana gitmiyor gibi gözükmesine karşın kampanyasını çok güzel yönetti ve çok başarılı oldu. Oylamanın ardından, serinkanlı bir şekilde yönettiği süreç ise ona daha çok kazandırdı. Yeni bir siyasi yıldız doğuyor gibi görünüyor” ifadelerine yer verdi.

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Erdoğan’ı mahveden soğan fiyatları

İngiliz The Guardian gazetesinin dış politika yazarı Simon Tisdall ise yazısında konuya ilişkin,“Bu, Erdoğan için sonun başlangıcı mı? Bunu söylemek için çok erken. 2023’e kadar herhangi bir ulusal seçim yok.

Erdoğan’ın daha ziyade taşrada olan seçmen tabanı hala güçlü ama hala kapalı bir kutu var: Ekonominin durumu, seçimlerde belirleyici olan bir faktör. Artan gıda fiyatları ve evlerin temel ihtiyaçlarındaki darlık, her siyasetçi için sorun teşkil eden bir durum. Erdoğan’ın mahvolmasının nedeni, soğan fiyatları olabilir.”