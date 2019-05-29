Erdoğan’ın ‘hayalim’ dediği şehir hastanesinde sorunlar büyüyor: Acil ameliyatta 911 gecikmesi

AKP Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın ‘hayalim’ dediği ve pek çok eksikliğe rağmen yerel seçimler öncesinde apar topar açılan Bilkent Şehir Hastanesi’nde ‘acil’ ameliyatlar dahil pek çok işlemde aksaklıklar yaşanıyor.

Ankara Tabip Odası Genel Sekreteri Ali Karakoç’un Bilkent Şehir Hastanesi’ndeki aksaklıklara ilişkin tespitlerine göre; hastane içerisinde uygulanan prosedür nedeniyle sorunlar yaşanıyor.

911 PROTOKOLÜ GECİKTİRİYOR

Defalarca ziyaret ettiği hastanede sağlık emekçilerinden bilgi alan Karakoç, yap-işlet-devret yöntemiyle hastaneyi yapan ve 25 yıl süreyle işletmeciliğini üstlenen CNN Holding’in uyguladığı prosedüre göre, acil ameliyatlar dahil yapılacak her türlü işlem öncesinde 911 hattının aranması gerektiğine dikkat çekti.

Karakoç, 911 protokolünden kaynaklanın gecikmeleri şöyle anlattı: “Klimanız da bozulsa, sedye de gerekse bu şirket hattını aramak zorundasınız. Bilkent’te görevli hekimler bu hatta yaşanan aksaklıklar sebebi ile hastaların sağlığının tehlikeye atıldığına dikkati çekiyor. Anlatılanlara göre, acil servise bir hasta geliyor. Hekim tomografi çekip hastayı bir an evvel ameliyata almak istiyor fakat ilk yapılması gereken 911 numaralı şirket hattını arayıp, hastayı tomografiye götürecek personeli çağırmak. Personel yetersizliği ve hastanenin abartılı büyüklüğü sebebi ile uzun süre bekleniyor. Ardından gelen personel hastayı tetkik için götürüyor. Hastane çok büyük olduğu için yine zaman kaybı yaşanıyor.

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Tomografi çekildikten sonra da gecikme devam ediyor. Sonucun hekimin ekranına düşmesi için de beklemek gerekiyor. Sonuca bakan hakim örneğin acilen hastanın ameliyata alınması gerektiğine karar verirse tekrar 911’i arıyor. Bu kez de hastanın ameliyathaneye indirilmesi için bir personel isteniyor. Personelin gelmesi, hastanın hazırlanması, ameliyata giriş derken saatler geçiyor.”

1 DAKİKALIK GECİKME DAHİ ÖNEMLİ

Acil vakalarda dakikaların dahi önemli olduğunun altını çizen Karakoç, sözlerini şöyle sonlandırdı: “Bilkent açılmadan önce bu işler büyük bir hızla yapılırdı. Şimdi ise CCN Holding’in hantal prosedürleri yüzünden işler aksıyor.”