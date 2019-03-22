Erdoğan’ın Konya ziyareti öncesi 13 gazete aynı manşetle çıktı

Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın Konya ziyareti öncesi şehirde yayın yapan yerel gazeteler aynı manşet ve haberlerle çıktı. Yerel gazete yetkilileri bunun AKP Konya İl Başkanlığının bir reklam çalışması olduğunu söyledi.

Sözcü’ye konuşan Konya Gazeteciler Cemiyeti Başkanı, “İçinde bulunduğumuz ekonomik sıkıntıyı düşünecek olursak yapacak bir şey yok. Maalesef böyle bir noktadayız.” dedi.

5 Mart 2014 tarihindeki Erdoğan ziyareti öncesi “Millet Bu Oyunu Sandıkta Bozacak” 2 Haziran 2018 tarihindeki ziyareti öncesi “Müjdelerle Geliyor, Vakit Konya Vakti” manşetleri ile okuyucularının karşısına çıkan Konya’daki yerel gazeteler bugün de aynı manşetlerle çıktı.

Bugün yayımlanan Konya’daki 14 yerel gazeteden 13’ü “Gönülden Konya” manşeti ile okuyucusu ile buluşurken, sürmanşette de Recep Tayyip Erdoğan’ın katılacağı Konya mitingi duyuruldu. Öte yandan gazetelerin ilk sayfasında yer alan diğer haberlerin de aynı olması dikkati çekti. Yine gazetelerin ilk sayfasında, AKP İl Başkanı Hansan Angı’nın, “Konya Belediyecilikte Bir Markadır” ve Konya’daki 31 seçim bölgesine ilişkin “Cumhur İttifakı 31 İlçede de İddialı” mesajlarının yayınlandığı görüldü.

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Konya’daki 14 yerel gazeteden sadece yayın hayatında 69. yılına giren Yeni Meram Gazetesi’nin ‘normal’ yayın politikasını sürdürdüğü gözlendi.

İlk değil

Konya’da yayın yapan 13 gazete, son olarak, 24 Haziran 2018 seçimleri öncesindeki, Erdoğan’ın Konya mitinginin olduğu 2 Haziran günü “Vakit Konya vakti” manşeti ve aynı sayfa düzeni ile çıkmıştı.

8-15 bin lira arası ödeme

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Konya’daki yerel gazete yetkilileri “AK Parti Konya İl Başkanlığı ile yaptığımız bir reklam çalışması. Birinci, ikinci ve üçüncü sayfa ile son sayfa için anlaşma yaptık.” dediler. 13 yerel gazeteye bu reklamları için AKP Konya İl Başkanlığı tarafından, tirajlarına göre, 8 ila 15 bin lira arasında ödeme yapıldığı öğrenildi.