Erdoğan’ın ‘Millet bahçesi’ projesi veto edildi: Yapılaşmayı artırıyor

Cumhuriyet’ten Hazal Ocak’ın haberine göre, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından yıkılan Eskişehir Atatürk Stadı’nın bulunduğu alanda yeni plan notlarında “millet bahçesi” adıyla yapılaşmanın önü açıldı. Eskişehir Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu Bakanlığın yaptığı millet bahçesi plan notlarının yapılaşmayı artıracağını belirterek yeniden değerlendirilmesine karar verdi.

AKP’li Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, Atatürk Stadyumu’nun yerine “millet bahçesi” yapılmasını önermiş, bunun üzerine millet bahçesi projesi için Eskişehir Valiliği ve Toplu Konut İdaresi (TOKİ) arasında geçen yıl haziran ayında protokol imzalanmıştı. Protokolün ardından Eskişehir Odunpazarı Vişnelik Mahallesi’ndeki stadın yıkımına geçen yılın ağustos ayında başlanmıştı.

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı imar planı değişikliği yaparak söz konusu alanı millet bahçesine dönüştürdü. Değişikliğin plan notları ise tartışma yarattı. Notlarda alan içerisinde millet kıraathanesi, sergi alanları, el sanatları merkezi, sanat atölyeleri, çay bahçesi, bisiklet yolları, meydanlar, toplanma alanları, spor alanları gibi tesislerin yer alabileceği belirtildi. Spor alanlarının başında ise okçuluk yer aldı.

Plan notlarında ihtiyaç duyulması halinde teknik altyapı ve özel teknik altyapı alanlarının yapılabileceği belirtildi. Notlarda “vaziyet planına göre ifraz edilebilir veya iskân almaksızın mülkiyetine göre bağımsız bölüm olarak belirlenir” ifadeleri kullanıldı. Ayrıca notlarda açık-kapalı ve zeminaltı-üstü otopark yapılabileceği belirterek bu alanların emsale dahil olmadığı kaydedildi. Yani otopark izin verilen yapılaşma alanına dahil edilmeyecek.

Plan Eskişehir Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu’na gönderildi. Plan notlarını inceleyen kurul, meydan alanının millet bahçesi olarak belirlenmesinde sakınca olmadığını ancak alanın kuzeyinde ve güneyinde tescilli yapıların bulunduğunu anımsattı. Planda belirtilen yapı emsalinin plan notları ile aşılacağını tespit eden kurul plan notlarının idare tarafından yeniden değerlendirilmesine 27 Haziran’da karar verdi.

BÜYÜKERŞEN: MÜHÜRLÜ AMA İNŞAAT SÜRÜYOR

Eskişehir Büyükşehir Belediye Başkanı Yılmaz Büyükerşen, Bakanlığın araziyi İstanbul’dan bir firmaya verdiğini belirterek şunları söyledi:

“Firma projesi olmadığı halde inşaata başlamış, bakanlık da Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu’ndan ortada olmayan projede yer alması gereken plan notlarının onayını istemiştir. Plan notlarında, yeraltı otopark yerine katlı otoparklar, açık ve kapalı yüksek yapılar yapılmasına ve arazinin ifrazlar suretiyle, çeşitli kuruluş ve kişilere mülkiyet verilmesini kolaylaştıracak hükümler ile imar açısından bina ’emsal’ ve ‘yükseklik’ imkânları getirilmektedir. Halka ‘millet bahçesi’ olarak reklamı yapılan alanın plansız ve projesiz olması karşısında, Odunpazarı Belediyesi inşaatı mühürlemiş ise de müteahhit ‘Mühür Fekki’ ile inşaata devam etmektedir.”

Odunpazarı Belediye Başkanı Kazım Kurt ise, stadın olduğu yerin daha önce Eskişehir Büyükşehir Belediyesi ve Odunpazarı Belediyesi’nin ayrı ayrı bu alanın meydan olması gerektiğiyle ilgili plan tadilatı yaptığını anlattı. Kurt plan notlarına tepki göstererek özetle “Seçim öncesi burada bir çalışma başlatıldı. Biz de ‘izin almadan, ruhsat almadan bu işi yapamazsınız’ diye burayı mühürledik. Meydanda hiçbir yapılaşma yapılamaz. Bu plan notları burayı betonlaştırır. Biz yeşil alana değil, betonlaşmasına karşıyız” dedi.

ÇAKIRÖZER: BETON PLAN HAYATA GEÇİRİLMEYECEK

CHP Eskişehir Milletvekili Utku Çakırözer, Eskişehir Millet Bahçesi projesinin 48 milyon 250 bin lira maliyetle kapalı ihale yapılarak “adrese teslim ihale” gerçekleştirdiğini söyledi. İhalenin Eskişehirli başarılı firmalardan saklandığını belirten Çakırözer, şöyle konuştu:

“Yeni plan ile alan ‘meydan alanı’ olmaktan çıkarılıyor, ‘millet bahçesi’ oluyor. Böylece sadece yeraltı yapılaşmaya açılabilecekken, yerüstü yapılaşmaya açılabiliyor. İkincisi bölge yapılaşmaya, ifraz yöntemi ile de yol açılıp alan bölünüyor. Her bölünmede emsal alanı tekrar hesaplayıp yapılaşma sınırı, yani emsal daha da artırılabiliyor. Projede Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın oğlu Bilal Erdoğan’ın ilgi alanı olan okçuluk için bir alan da unutulmamış. Seçimlerden önce her yer bahçe olacak, her yer yeşil olacak diye oy istiyorsunuz. Seçimden sonra özünüze dönüp, yeşil alan için ayrılan yere bile beton planlıyorsunuz. Millet bahçesi dediler, seçimlerden sonra aslında beton bahçesi istedikleri anlaşıldı. Eskişehirliler, ilk planda olduğu gibi yemyeşil bir meydan istemektedir. Önümüzdeki “beton plan”, Eskişehirlilerin mücadelesi ile hayata geçirilmeyecektir.’