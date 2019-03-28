Erdoğan’ın ‘sadece sosyal medyada’ dediği etkinlik TV’lerden yayınlandı

AKP’li Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın “sadece sosyal medya hesaplarımızdan takip edilebilecek” diye duyurduğu etkinliği neredeyse tüm haber kanalları canlı yayınladı.

Erdoğan, etkinliği “Yarın sadece sosyal medya hesaplarımızdan takip edilebilecek sürpriz bir programımız olacak. 28 Mart Perşembe, saat 12’de Twitter, Facebook ve Instagram’da buluşalım,” ifadeleriyle duyurdu.

Ancak sadece sosyal medyada olacağı söylenen etkinlik CNN Türk, Habertürk, NTV, A Haber gibi benzer haber kanallarından da canlı yayınlandı. Kanallar mevcut yayın akışlarını keserek Erdoğan’ın bazı gençlerle buluştuğu etkinliğe bağlandı. Kanalların bu sırada Erdoğan’ın sosyal medya hesaplarını da alt banttan reklam şeklinde verdiği görüldü.