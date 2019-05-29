Erdoğan’ın Saray’da görev verdiği Bülent Arınç’ın alacağı maaş konuşuluyor

Cumhurbaşkanlığı Yüksek İstişare Kurulu üyeliği için açıklanan tek isim eski Meclis Başkanı Bülent Arınç olurken alacağı maaş da gündem oldu.

Independent Türkçe‘nin aktardığına göre Cumhurbaşkanlığı Yüksek İstişare Kurulu, Ak Saray’da kurulan 10. kurul. Bundan önceki 9 Politika Kurulu’na 76 üye atandı. Her birine yapılacak ödeme yine 1 numaralı kararname ile belirlenmiş durumda.

Memur maaş katsayısı baz alınarak yapılan hesaplamaya göre Kurul üyelerinin her birine ayda yaklaşık 13 bin TL ödeniyor. Bu yılın bütçesinde, kurul üyeleri için ayrılan ödenek ise 12 milyon TL. Arınç’ın da kurul üyesi olarak ayda 13 bin TL maaş alması bekleniyor.

Cumhurbaşkanlığı Yüksek İstişare Kurulu, 10 Temmuz 2018 tarihinde yayımlanan 1 No’lu Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi’nde yapılan değişiklikle kurulmuştu.