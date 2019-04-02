Erdoğan’ın son seçim mesajında İstanbul ve Ankara detayı

AKP’nin resmi Twitter hesabından, Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Tayyip Erdoğan’ın seçim değerlendirmesini içeren bir mesaj yayımlandı.

Metinde, AKP’nin 15 büyükşehir kazandığı belirtildi ve böylece İstanbul ve Ankara’yı CHP’nin kazandığı kabul edilmiş oldu.

Twitter’dan paylaşılan ve “Öncelikle AK Parti olarak bizleri, 2002 yılından bu yana seçimlerde 15. kez açık ara birinci parti yapan, sevgi ve muhabbetini esirgemeyen aziz milletimize en kalbi teşekkürlerimizi sunuyoruz” diye başlayan Erdoğan imzalı açıklamanın devamında, AKP’nin 15 büyükşehir kazandığı belirtildi ve böylece İstanbul ve Ankara’da yenilginin kabul edilmiş olması dikkat çekti.

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