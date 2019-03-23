Kılıçdaroğlu’ndan Erdoğan’ın tehdidine yanıt

CHP’nin Artvin’de düzenlediği mitingde konuşan Kılıçdaroğlu, AKP Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın dünkü “Bay Kemal vekilliğine güveniyor. Onunla ilgili çalışmaları avukatlarıma yaptırıyorum. Seçimden sonra bir taraftan parlamento, bir taraftan yargıyla işin üzerine gideceğiz” şeklindeki tehditlerine yanıt verdi.

Kılıçdaroğlu şöyle konuştu:

“Hiç kimse bizi yıldıramaz. Tehdit ediyorlar. İstedikleri kadar tehdit etsinler. Yıldıracaklarını sanıyorlar, susturacaklarını sanıyorlar. Ne yılarız ne de onların dediği gibi korkarız. Biz Kuvai Milliye ruhunu taşıyan insanlarız. 7 düvelin önünde boyun eğmedik, hiç kimseye de boyun eğmeyiz”

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Kılıçdaroğlu’nun konuşmasından satır başları şöyle:

Kaçıncı gelişim bilmiyorum ama Artvin’e her gelişimde sıcak kanlı insanlarla karşılaşıyorum. Artvinli olmak ayrıcalıktır. Yaylalarıyla doğasıyla ayrı güzel. Ceratttepe mücadelesini kimse unutmadı.

Şavşat’tan Arhavi’ye giderken terör örgütünün saldırısına uğradım. Güvenlik görevlileri de o açıdan çok önemli. Güvenliğimizi sağlayan polislerimiz var. Onların bir sorunu var 3600 sorunu. Bunun sonuna kadar takipçisi olacağız.

Geliyorum ana konuya. Güzel bir ülkede yaşıyoruz hepimizin mutlu olması lazım. Her evde aşın işin olması lazım. Her evde bir işsiz varsa o evde huzur yoktur.

‘8 MİLYON İNSAN NEDEN İŞSİZ?’

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8 milyona yaklaşan işsizimiz var. 8 milyon insan neden işsiz. Artvin’de iş bulamayıp da İstanbulun varoşlarına gidip iş bulabilirim diyen gençlerimiz var. Akrabaları ailesi burada

Artık yeter demeniz lazım. Şunu soracak vatandaşlarım. Vergi dedin verdim, özelleştirme dedin yaptın. 17 yılın sonunda beni neden soğan kuyruğuna muhtaç ettin. Bu soruyu vicdanımıza soracağız.

Aldığımız nefes dışında her şey vergiye tabi. Niye vergi öderiz? Devlet bir planlama yapsın. Çay , fındık üreticisi mağdur olmasın. Türkiye’nin üretimde şanı dünyaya yayılsın. Bütün bunlar olunca işsizlik olmaz

Almanya’ya acıyorum. Bir varlık kuyruğu bile yok. O varlık kuyruğu olsaydı en önde sen yer alırdın.

Dünyada kendi silah fabrikasını yabancı bir orduya satan bir devlet gösterin. Bütün ülkücü kardeşlerime sesleniyorum. Tank palet fabrikasını satanların arkasında duranlara ülkücü denir mi?

Silah fabrikası bizim, tank yapacak biziz. Ama bize satacaklar. Akıl var mantık var.

Sayın Erdoğan Katar ordusuyla yaptığın sözleşmeyi iptal et. Bu kardeşin bir hafta içinde 50 milyon doları bnulmazsa siyaseti bırakacağım.

‘ARTVİN’İ GERİ ALACAĞIZ’

Artvin haksızlığa direnenlerin, yeri geldiğinde hesap soranların kentidir. Artvin bir dayanışmanın kentidir. Sıradan bir kent değil. Artvin belediye başkanlığını kaybettiğimize çok üzülmüştüm. Ama Artvin’i geri alacağız.”