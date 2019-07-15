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15.07.2019
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Erdoğan’ın uçağına binen Ahmet Hakan’a yeni görev

birgun.net birgun.net

Erdoğan’ın uçağına binmesiyle gündeme gelen Ahmet Hakan’ın Demirören Medya Grubu’nun başına getirileceği öne sürüldü.

Oda TV‘nin haberine göre, Demirören Medya Grubu’nda önemli bir görevlendirme gerçekleştirildiği belirtildi. Ahmet Hakan’ın, Demirören Medya’nın başına geçirileceği iddia edildi. Ahmet Hakan’ın bugün saat 11:00’de Yıldırım Demirören’le buluşup, görevlendirme hakkında konuşacakları öğrenildi.

Doğan Medya Grubu, Demirören Holding’e satıldığı dönemde medya grubunda icra kurulu başkanı yapılan Mehmet Soysal’ın Ahmet Hakan’ı kovmak istediği bile konuşulmuştu. Kovulması gündeme gelen Ahmet Hakan’ın ismi şimdi üst düzey bir görevlendirme iddiası ortaya atılmış oldu.

Öte yandan Ahmet Hakan, 3 yıl önce “Tayyip Erdoğan’ın ya da Ahmet Davutoğlu’nun uçağına asla ve kata binmeyeceğim” demesine karşılık geçen günlerde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın uçağına binmesiyle eleştirilmişti.

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