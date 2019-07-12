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12.07.2019
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Erdoğan’ın ucube dediği anıt hakkında 8 yıl sonra karar

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AYM, Heykeltraş Mehmet Aksoy’un eseri olan İnsan Anıtı’nın 2011 yılında yıkılması nedeniyle anayasada güvence altına alınan ifade ve sanat hürriyetlerinin ihlal edildiğine karar verdi.

Anayasa Mahkemesi (AYM), 8 yıl önce Recep Tayyip Erdoğan’ın Başbakan olarak gittiği Kars ziyareti sırasında görüp “ucube” dediği anıt için karar verdi. 2011’de yıkılan anıt için AYM, “Anayasada güvence altına alınan ifade ve sanat hürriyetlerinin ihlal edilmiştir” diye belirtti.

Cumhuriyet’ten Alican Uludağ’ın haberine göre, yıkım kararına karşı idare mahkemesi yürütmeyi durdurma kararı vermiş, ancak bölge idare mahkemesi bu kararı kaldırmıştı. AKP’li Kars Belediyesi, heykelin yıkımı için ihaleye çıkmıştı. 272 bin TL’ye işi alan bir şirket, 26 Nisan 2011’de heykelin yıkımına başlamıştı. Yıkıma karşı yargı yolunun tükenmesi üzerine 2014 yılında Aksoy, Anayasa Mahkemesi’ne bireysel başvuruda bulundu.

Yüksek mahkeme, başvuruyu 5 yıl sonra gündemine aldı. Dün toplanan AYM Genel Kurulu, heykelin yıkılması nedeniyle Aksoy’un ifade ve sanat özgürlüğünün ihlal edildiğine karar verdi ve Aksoy’a tazminat ödenmesine hükmetti. Karar 6 muhalif üyeye karşılık 8 oyla alındı. Kararın gerekçesi iki ay içinde açıklanacak.

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Erdoğan tazminata mahkûm olmuştu

Heykeltraş Mehmet Aksoy, anıta “ucube” dediği gerekçesiyle Erdoğan hakkında tazminat davası açmış, mahkeme 2015’te Erdoğan’ı 10 bin TL manevi tazminat ödemeye mahkûm etmişti.

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