Erdoğan’ın Yüksek İstişare Kurulu üyeliğine atadığı Cemil Çiçek’ten yeni parti açıklaması

Ali Babacan ve Ahmet Davutoğlu’nun yer aldığı yeni parti tartışmalarıyla beraber gözler bir süredir kıdemli AKP’lilere çevrildi. AKP içindeki tartışmalar merak konusu olurken konuya ilişkin bir açıklama daha geldi. AKP’li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın Yüksek İstişare Kurulu üyeliğine atadığı Cemil Çiçek, Ali Babacan ve Ahmet Davutoğlu’nun yer aldığı yeni parti tartışmalarıyla ilgili açıklamada bulundu.

Karar yazarı Ahmet Taşgetiren‘e konuşan Çiçek, “Yeni bir partinin öncelikle şu başlıklara ilişkin kendine özgü bir değerlendirmesi olmalıdır. Mevcut sistemle ilgili ne düşünüyor? Bu sistem mi revize edilmeli, yoksa parlamenter düzen mi gelmeli, parlamenter düzen isteniyorsa onun parametreleri ne olmalı? Bu sistem iyi de şoför mü kötü, yoksa bu sistemin problemli yanları ne? Bunlar ifade edilmeli. Yargı sistemi. Yargıda önemli olan tarafsızlıktır. Tarafsızlığı sağlamayan bağımsızlık başka sorunlara yol açar. Türkiye onu da gördü. Onun için yeni parti yargıdaki öncelikle tarafsızlık sorununu nasıl çözeceğini ortaya koymalıdır” dedi.

AKP’li Çiçek, “Türkiye’de ekonomik bir sorun var, bu bir gerçek. Onun için yeni partinin bu ekonomik sorunları nasıl çözeceğine ilişkin çok net bir görüşü olmalı. Dış politika. Şu anda Türkiye dış politikada da sıkıntılı bir dönem yaşıyor. Ancak bu sorunların bir kısmı çok derin köklere sahip. Diyelim PKK. Yeni parti genel geçer ifadelerle değil, açık ve net diyelim AB ile, ABD ile, Rusya ile, Çin ile, İslam dünyası ile ilişkileri nasıl sağlıklı hale getireceğine dair çerçeveler ortaya koymalı” diye konuştu.

Çiçek, “Demokrasi kurallar rejimidir. Kurallar söz konusu olduğunda kahramanlara gerek yoktur. İsimlerden bahsetmiyorum, genel kuralları ifade etmeye çalışıyorum. ‘Tecrübe dükkan açsa iflas eder’ bunu biliyorum ama, siyasetçi de yaşananlardan ibret almazsa tarih tekerrür eder. Osmanlı 400 sene bunu başaramadığı için tarih oldu” diye konuştu.