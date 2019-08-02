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03.08.2019
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Eren Erdem’e destek eylemine kaymakamlıktan engel

CHP eski Milletvekili Eren Erdem için Silivri Cezaevi önünde yapılmak istenen basın açıklaması Silivri Kaymakamlığı tarafından yasaklandı.

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CHP eski Milletvekili Eren Erdem için Silivri Cezaevi önünde yapılmak istenen basın açıklaması Silivri Kaymakamlığı tarafından yasaklandı.

CHP İstanbul İl Örgütü tarafından CHP PM üyesi Eren Erdem ile dayanışma amacıyla yapılmak istenen basın açıklaması nedeniyle İl Jandarma Komutanlığı tarafından kaymakamlığa yazı gönderildi. Yazıda cezaevi görüşleri nedeniyle 5 bin araç ve 15 bin civarında ziyaretçiden oluşan bir yoğunluk olduğu ifade edildi ve toplantı ve gösteri yapmak için en az 48 saat önce valilik veya kaymakamlığa başvurulması şartı olduğu iddia edildi. Jandarmadan gelen yazı doğrultusunda CHP’nin yapacağı basın açıklaması kaymakamlık tarafından yasaklandı.

Eski CHP Milletvekili ve gazeteci Barış Yarkadaş, açıklamaya gelenlerin ve araçların kampüs içerisine sokulmadığını bilgisini de verdi.

Yarkadaş Twitter’da yazdığı bilgiler şöyle:

“Silivri Kaymakamlığı, arkadaşımız @erenerdemnet için cezaevi önünde düzenlenecek olan basın açıklamasına izin vermiyor. Kaymakamlık, meşru olmayan bir kararla, araçları ve insanları kampüs civarına sokmuyor. Yüzlerce kişi, keyfi bir biçimde cezaevi yolunda bekletiliyor.

Jandarma, Silivri Kaymakamlığı’nın talimatı üzerine, cezaevine giden yollarda barikatlar kurarak geçişleri engelliyor. Tamamen yasal ve meşru olan bir etkinliğe izin vermemek suçtur.  @erenerdemnet’i hukuksuzca tutuklayanlar, yasaları yine çiğniyor. Barikatları kaldırın!”

Sosyal Paylaşım sitesi Twitter’dan tepki gösteren CHP İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu “PM üyemiz Eren Erdem’in haksız tutukluluğunun 400. gününde yapılacak olan basın açıklamasına engel. Araçların Silivri’ye geçişine izin verilmiyor. Neden korkuyorsunuz?” ifadelerini kullandı.

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