Ergene’de kimyasal tehlike

Tekirdağ’ın Ergene ilçesinin Marmaracık Mahallesi’nde özel bir şirkete ait kimyasal deposunda önceki gün saat 23.00 sıralarında kimyasalların bulunduğu plastik tankerde patlama meydana geldi.

Patlama ile birlikte kimyasal maddeler önünden geçen karayolu ve çevreye akarken, mahalleyi ağır bir koku sardı. Yaklaşık 20 ton kimyasal madde etrafa saçılırken, patlamada beş kişi yaralandı. Çok sayıda insan, kimyasal sızıntıdan etkilendi.

İhbar üzerine mahalleye sağlık, itfaiye ve zabıta ekipleri sevk edildi, çevrede geniş güvenlik önlemleri alındı. Genizleri yakan ağır koku üzerine deponun çevresinde oturan yurttaşlar evlerini terk edip, dışarıya çıkarak, ne olduğunu anlamaya çalıştı. Sağlık ekipleri de kokudan etkilenen yurttaşlara maskeler dağıttı, görevliler ise özel kıyafetler giydi. Kimyasal maddenin yayıldığı bölgede evler boşaltıldı. Bu sırada aşırı kokudan etkilenen yurttaşların bazıları Çorlu Devlet Hastanesi’ne kaldırılarak tedavi altına alındı. Patlama sonucu yayılan kimyasal maddenin, formik asit olduğu belirtildi.

Olay yerine Ergene Kaymakamı Fatih Kızıltoprak ve Belediye Başkanı Rasim Yüksel de gelerek, incelemelerde bulundu. Zabıta ekipleri, çevrede oturan yurttaşları evlerini terk etmeleri konusunda uyardı. Evlerini terk eden kişiler hızla mahalleden uzaklaştı.

‘KONTROL ALTINA ALINDI’ İDDİASI

Kaymakamı Kızıltoprak, sızıntının tamamen kontrol altına alındığını iddia etti: Burada bir kimyasal tesisimizde depolama yapan bir tesisimizde şu anki verilere göre formikasit olduğu ifade ediliyor. Bu özellikle vatandaşlarımızın gözlerinin yaşarmasına, koku almasında da zorluk çekmesine sebebiyet verdi. Bu nedenle etrafı boşattık, vatandaşlarımızın sağlığını güven altına aldık. Şu anda olayı tamamen kontrol altına aldık.”